Finbuc porta il noleggio su misura nel settore sanitario

Finbuc propone i vantaggi del noleggio su misura in abbinamento alle innovative soluzioni OKI Medical con sistema DICOM

Finbuc ha aperto al mercato del settore sanitario il noleggio su misura. Decisa a portare a strutture mediche, studi diagnostici e ospedali le nuove soluzioni di stampa di OKI, l’azienda specializzata nella vendita e noleggio di prodotti office e di elettronica di consumo ha presentato l’offerta di noleggio delle nuove apparecchiature di OKI Medical Solutions.

Di fronte alla costante crescita dei costi relativi alla sanità nel mondo, stimate da Deloitte in crescita di oltre 4 punti percentuali tra il 2017-2021, l’Italia risulta uno dei Paesi più colpiti, sia per il numero delle prestazioni mediche in costante aumento, sia per l’innalzamento dell’età media della popolazione e il definanziamento della sanità pubblica.

Da qui la proposta delle nuove stampanti LED A4 e A3 a colori, con server DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) integrato, che permettono la stampa in diversi formati di immagini su carta tradizionale direttamente dal dispositivo medico, e la possibilità di associare informazioni specifiche, abbattendo i costi per uso consultativo. I risultati di esami di medicina nucleare, ecografie, raggi x per uso consultativo, potranno essere stampati senza l’utilizzo di pellicole o lastre, con un evidente risparmio anche nella fornitura dei materiali.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di avere un unico dispositivo per la stampa di immagini e per il classico utilizzo da ufficio, oltre dall’abbattimento del costo di stampa rispetto a stampe da trasferimento termico o pellicola. Inoltre, con la formula del noleggio, si eliminano la spesa per l’acquisto della macchina, i costi relativi a manutenzione e assistenza, ai consumabili oltre a usufruire dei vantaggi fiscali legati a questa formula.

Come riferito in una nota ufficiale da Valentino Buccella, direttore marketing di Finbuc: «Gli strumenti tecnologici in ambito sanitario aiutano a contenere i costi e a migliorare le cure. Le innovative soluzioni OKI Medical sono ideali per studi medici e ospedali che effettuano molti esami diagnostici, sia per la qualità grafica elevata data dal nuovo server integrato DICOM sia per la formula del noleggio, che abbatte totalmente i costi di acquisto sostituendoli con una rata mensile facilmente sopportabile».