Il sistema TASKalfa 9002i di Kyocera è da premio

Per il laboratorio Keypoint Intelligence – Buyers Lab Kyocera è il marchio più affidabile per i sistemi multifunzione a colori

Con un punteggio di 10 su 10 per qualità del colore, velocità di stampa e costi contenuti, i sistemi documentali di Kyocera sono stati riconosciuti dal Keypoint Intelligence – Buyers Lab i più affidabili multifunzione a colori del mercato.

L’importante riconoscimento è valso a Kyocera Document Solutions Italia un premio che, istituito 2018 e con una validità di tre anni, è pensato per riconoscere l’eccellenza nell’ambito della progettazione, dello sviluppo e della produzione dei dispositivi multifunzione.

Una rigorosa procedura di test eseguita presso il laboratorio di BLI analizza, infatti, i fattori chiave come le interruzioni del prodotto e decreta il vincitore.

Nel caso di KYOCERA, i risultati evidenziano l’affidabilità dei prodotti in diversi ambiti, e garantiscono che i prodotti di tutta la gamma sono in grado di resistere alla prova del tempo e produrre risultati di alta qualità.

Come riferito in una nota ufficiale da George Mikolay, Associate Director di Keypoint Intelligence – Buyers Lab: «Tutti i sistemi a colori Kyocera hanno dimostrato un’eccellente affidabilità. Con un basso tasso di inceppamento e nessuna richiesta di intervento di manutenzione, i sistemi a colori Kyocera sono progettati per mantenere gli utenti produttivi».

“Summer Pick Award” per il TASKalfa 9002i

Infine, Keypoint Intelligence – Buyers Lab ha riconosciuto la TASKalfa 9002i come uno straordinario sistema multifunzione a colori da 90 ppm, premiandola con il “Summer Pick Award” per la stampa di alta qualità fino a 90 fogli al minuto.

Presentato nel maggio del 2018, il nuovo modello completa la gamma di multifunzione A3 KYOCERA per la stampa di grandi volumi. La TASKalfa 9002i è molto apprezzata nel settore dell’istruzione, nella Pubblica Amministrazione, nei reparti di reprografia di grandi aziende e in altre aree in cui affidabilità, velocità e costi contenuti sono di importanza fondamentale.