Con TDcircle Tech Data Italia “fa cerchio” sulle PMI

Annunciata la creazione di TDcircle, la prima community dedicata al mercato Small e Medium Business presente su Facebook in Italia, a iscrizione gratuita

Con l’obiettivo di far confluire in un unico ecosistema rivenditori, vendor, distributori, comunicatori ed esperti di marketing, Tech Data ha annunciato la creazione di TDcircle, la prima community italiana dedicata al mercato delle piccole e medie realtà imprenditoriali, presente su Facebook in Italia, a iscrizione gratuita.

Al suo interno, i partecipanti potranno allacciare relazioni, scambiare idee e suggerimenti, conoscere più in profondità il mercato SMB e, di rimando, avere ulteriori strumenti e informazioni per indirizzare in modo più efficace il proprio business.

TDcircle è un luogo di incontro e di formazione di una vera e propria squadra, dove ciascuno può dare il proprio contributo.

Lo hanno spiegato bene nel video che ripubblichiamo anche su BitMAT Matteo Ranzi, Project Leader Circle, e Antonella Baldassarre, Marcom Manager di Tech Data Italia, sottolineando la finalità del progetto, che quest’ultima guida insieme a Vincenzo Baggio, VP Managing Director di Tech Data Italia.

In un mercato SMB promettente ma popolato da moltissimi rivenditori che faticano ad avere un contatto diretto con il distributore o con il vendor per essere supportati nello sviluppo di idee per crescere, sia professionalmente sia economicamente, c’era bisogno di uno strumento ad hoc.

Dopo l’apertura circa un anno fa del Sales Center di Lecce per dare il via al proprio percorso di avvicinamento e di supporto al cliente SMB, Tech Data punta ora su un canale più diretto a uso e consumo di clienti che faticano a trovare il giusto supporto.

Una relazione diretta con i vendor a costo zero

In tal senso, TDcircle rappresenta anche un “luogo” dove esplorare tematiche differenti da quelle commercial e dove fare network attraverso una community accessibile sempre e da ovunque.

Animata da un fitto calendario editoriale, TDcircle che prevede più interventi giornalieri di vario tipo (tra cui spiccano i live con domande e risposte ai professionisti del settore), la community fonda la propria “filosofia” su un elemento chiaro: l’orizzontalità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonella Baldassarre: «In Circle siamo tutti sullo stesso piano: distributori, reseller, vendor, utenti mossi da curiosità conversano tra di loro in tempo reale, o quasi, aiutati da una cornice informale dentro la quale possono confrontarsi anche con noti esponenti del mondo del digital marketing. Questo continuo dialogo vuole formare, e informare chi vi partecipa, non solo sulle novità e i temi tecnologici che stanno trasformando il nostro modo di vivere e di lavorare, ma anche, appunto, su quelli di marketing e digitalizzazione. Questo è un ambito importantissimo, nel quale i reseller faticano moltissimo a trovare una relazione diretta con i vendor. Con Circle possono averla a costo zero per migliorare il proprio business condividendo – non subendo – il flusso delle informazioni generato dal network».

Per maggiori informazioni su Circle scrivete a: Circle@techdata.it