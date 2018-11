Giro di poltrone ai piani alti di Exclusive Group

Il VAST si prepara alla prossima fase di crescita con l’ingresso di un nuovo SVP Worldwide Sales & Marketing e l’uscita del COO Barrie Desmond

Exclusive Group, distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto, ha annunciato oggi la nomina di Andy Travers come nuovo SVP Worldwide Sales & Marketing. L’ex dirigente di Fortinet e RSA guiderà la prossima fase di crescita del Gruppo che ha l’obiettivo di diventare il più grande specialista globale VAD per la Cybersecurity e la Cloud Transformation con un fatturato di 10 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni.

La nomina coincide con l’annuncio delle dimissioni dell’attuale COO di Exclusive Group, Barrie Desmond, che lascerà il Gruppo alla fine del 2018 per perseguire altri interessi.

Barrie, chiamato affettuosamente “Disruptive Desmond”, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della proposta go-to-market di Exclusive, nel suo posizionamento sul mercato e nella crescita delle vendite negli ultimi 7 anni.

Andy Travers, 25 anni di esperienza nel settore, è un veterano del Canale IT, con una carriera di continui successi nel Canale e nei Vendor. In qualità di SVP of Worldwide Sales & Marketing, Travers avrà la responsabilità di guidare Exclusive verso risultati senza precedenti, avviando alleanze strategiche con i principali Vendor, sviluppando relazioni chiave con i Global System Integrator e assumendo il controllo e la gestione dei servizi globali. Precedentemente ha ricoperto ruoli a livello worldwide di Senior Vice President e Vice President in Fortinet, VP EMEA di F5 Networks e, più recentemente, anche presso RSA Security.

Come riferito in una nota ufficiale, dove sono stati riportati i commenti di Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive Group: «A seguito del recente investimento da parte di Permira, abbiamo grandi aspettative in merito alla realizzazione della nostra nuova strategia di crescita. Andy ha le capacità e l’esperienza necessarie per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi e ha una grande conoscenza della nostra cultura e dei nostri valori, avendo lavorato per molti anni con vendor e partner di canale di Exclusive. Siamo entusiasti di averlo a bordo».

Nel pieno rispetto della decisione presa da Barrie Desmond di dimettersi alla fine dell’anno, Travers lavorerà con lui fianco a fianco nei prossimi mesi per assicurare un passaggio di consegne graduale.

Come sottolineato da Barrie Desmond nella medesima nota ufficiale: «Il mio contributo qui è concluso. Abbiamo fatto un incredibile percorso e costruito un VAD che continua a rivoluzionare il mercato, aumentando le vendite ed espandendo i suoi confini a ritmi straordinari. Abbiamo reinventato la distribuzione e ridefinito il valore. Ora è giunto il momento per la prossima generazione di “Disruptor” di affrontare la sfida e continuare a far crescere il più grande specialista VAD al mondo».