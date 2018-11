Con Rittal le possibilità di installazione diventano infinite

Il nuovo sistema zoccolo per armadi di comando Rittal combina tutte le funzioni e i vantaggi degli zoccoli Flex-Block e TS, che presto sostituirà

Si chiana VX il nuovo sistema zoccolo progettato da Rittal per il nuovo armadio VX25 ma pienamente compatibile con i sistemi esistenti TS, TS IT, SE, CM, PC, IW, TP e TE.

Il nuovo sistema combina tutte le funzioni e i vantaggi degli zoccoli Flex-Block e TS, che presto sostituirà e, abbinato ai suoi accessori e a quelli dell’armadio, offre illimitate possibilità d’installazione, di trasporto, di allestimenti sul fondo, di passaggio e fissaggio cavi.

All'interno dello zoccolo, il reticolo di foratura con passo meccanico da 25 mm è continuo e consente l’utilizzo, anche nello zoccolo, dei componenti di montaggio del quadro, come chassis e guide.

Verso nuove possibilità applicative

Realizzato in lamiera d’acciaio verniciato e composto da robusti angolari, flangia anteriore, posteriore e laterale, l’ultimo nato è disponibile nelle altezze di 100 o 200 mm.

Un sistema di centratura automatica, fissato sul fondo del telaio VX25, garantisce un preciso posizionamento dell’armadio sullo zoccolo e un rapido fissaggio degli angolari al telaio. Zoccolo e telaio dell’armadio possono essere avvitati dall'alto tramite la struttura del telaio di fondo o dal basso con l’aiuto dell’inserto filettato integrato nell’angolare dello zoccolo.

Le flange in lamiera di acciaio, possono essere fissate a clip senza l’uso di viti, in questo modo, se l’armadio dovrà essere sollevato con carrelli elevatori, si potranno asportare con facilità.

Le flange a clip consentono un accesso facile e rapido all’interno del sistema zoccolo per realizzare allestimenti personalizzati, ad esempio un vano di smistamento cavi.

Grazie agli angolari completamente simmetrici e all’utilizzo di flange in larghezza e profondità, nascono nuove possibilità applicative. E' possibile utilizzare flange aerate o flange con listelli a spazzola disponibili come accessori, montate lateralmente in sostituzione delle flange anteriori/posteriori.

Le flange possono essere fissate all’angolare con viti e dadi a gabbia premontati per rendere l'installazione semplice e veloce. Inoltre, in caso di armadi in batteria, è inoltre possibile utilizzare una flangia da 100 mm ruotata di 90° per stabilizzare gli angolari.