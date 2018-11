Socomec aggiorna le funzionalità di DIRIS Digiware

La soluzione di misura e monitoraggio DIRIS DIGIWARE è ora compatibile con gli impianti elettrici DC, oltre alle installazioni AC

Socomec ha annunciato il lancio di una nuova soluzione di misura e monitoraggio DIRIS Digiware, ora compatibile con gli impianti elettrici DC (in aggiunta alle installazioni AC), per l’industria e il settore commerciale.

Dotata di tre nuove tecnologie per semplificarne l’utilizzo, l’ultima nata fornisce ora un accesso remoto e in tempo reale allo stato dei dispositivi di protezione dell’impianto, senza hardware o cablaggi aggiuntivi, grazie a VirtualMonitor, ma anche misure accurate per l’intera catena di misura per azioni correttive tempestive attraverso PreciSense, mentre la funzione AutoCorrect, disponibile anche in assenza di carico, fornisce un controllo automatico dei cablaggi e una correzione degli errori di connessione.

Flessibile, veloce, efficiente

Completo di unità di controllo centralizzato, software di analisi e sensori di corrente, DIRIS Digiware è il primo sistema di misura totalmente personalizzabile e scalabile, basato su di un ecosistema compatibile e interoperabile.

L’impiego di sistemi di connessione rapida con cavi RJ45 (tra moduli) e RJ12 (tra moduli e sensori) e le peculiarità tecniche permettono un tempo di implementazione ridotto di 4 volte per misure multipunto.

Inoltre, la versione Digiware S, che incorpora i moduli di misura e i sensori, assicura il miglior rapporto prestazione/compattezza disponibile oggi sul mercato.

Tutte le soluzioni includono il pacchetto software WEBVIEW che permette la visualizzazione remota e l’analisi dei dati di misura in tempo reale.

Nuove funzionalità di monitoraggio e personalizzazione

A sua volta, il modulo Digiware S è un modulo di misura con 3 sensori integrati per il monitoraggio di un circuito trifase o 3 circuiti monofasi fino a 63 A. Fornisce un monitoraggio ad alte prestazioni dei parametri elettrici in un’unica unità estremamente compatta (risparmio di ingombro del 50%).

Con la sua installazione facile e veloce, il modulo consente l’accesso immediato alle misure e al monitoraggio di un intero pannello elettrico, sia in caso di nuova installazione che di retro-fit.

Per personalizzare il proprio sistema di misura e monitoraggio in base alle specifiche esigenze applicative, Socomec mette infine a disposizione l’applicazione online Meter Selector, in grado di guidare nella configurazione del sistema ottimale attraverso 5 semplici passi.