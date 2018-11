Doc 24 è anche al servizio dei pazienti con mieloma multiplo

Sviluppata da FD W.O.R.L.D Care, l’applicazione sarà messa a disposizione dei pazienti con mieloma multiplo grazie alla partnership con Amgen

Consulti medici live direttamente su smartphone e tablet e tele monitoraggio dei parametri vitali 24 ore al giorno. È quanto propongono Amgen, specialista globale delle biotecnologie, e FD W.O.R.L.D Care, società che sviluppa soluzioni innovative nel campo dell’assistenza medica a distanza con DOC 24.

Quest’ultima è un’innovativa applicazione grazie alla quale il paziente con mieloma multiplo può misurare i propri parametri vitali e mandarli istantaneamente al medico curante. L’applicazione, inoltre, si attiva in caso di necessità per contattare il paziente, verificare a voce il suo stato di salute, qualora i parametri trasmessi eccedano i valori stabiliti.

L’utilità è presto spiegata. Sono, infatti, circa 30.000 in Italia i pazienti con mieloma multiplo, tumore del sangue che colpisce principalmente persone con più di 65 anni che spesso hanno comorbilità, tra le quali pressione alta e diabete, solo per citare le più frequenti. Date le caratteristiche della patologia, che presenta tra i sintomi più frequenti dolori e fratture ossee, la problematica di natura motoria rende, a volte, difficile recarsi costantemente dal medico per monitorare i parametri.

Grazie a DOC 24, paziente e medico possono comunicare a distanza più volte nel corso della giornata. Basta accedere all’applicazione creando il proprio profilo utente per beneficiare del servizio.

Con l’adesione al servizio il paziente riceve dal proprio medico curante un misuratore di pressione integrato che permette un tele-monitoraggio, via bluetooth, di pressione arteriosa e battito cardiaco. È possibile, inoltre, inserire manualmente valori come la glicemia e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. I parametri sono visibili e consultabili, in diretta e in qualsiasi momento della giornata, dal proprio medico. Se i parametri eccedono i valori stabiliti, una centrale operativa – nella quale opera anche personale medico – si attiva in pochi secondi contattando il paziente e fornendo l’assistenza adeguata.

Oltre al monitoraggio dei parametri pressori, i pazienti avranno la possibilità di effettuare consulti medici live in videoconferenza con lo Staff della Centrale Operativa di FD W.OR.L.D. Care o con uno specialista e in ogni momento del giorno o della notte.

È appena partita la fase pilota

FD W.O.R.L.D. Care, in collaborazione con Amgen, fornisce gratuitamente a 500 pazienti, in cura presso strutture in tutta Italia, selezionati in base alle scelte dei medici curanti, lo sfigmomanometro digitale e il servizio di assistenza medica a distanza per la durata di un anno.