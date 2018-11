Un punto vendita tutto nuovo per Unieuro a Milano San Babila

Eredità di DPS Group, la superficie di circa 1200 mq in posizione strategica inaugurata sabato scorso, candida il negozio a flagship store dell’insegna

Prosegue la strategia di progressivo sviluppo e consolidamento del mercato di Unieuro. Proprio lo scorso sabato, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha aperto il nuovo punto vendita diretto di Milano San Babila.

Acquisito lo scorso luglio insieme ad altri 7 store da un ramo d’azienda di DPS Group, il negozio si propone come uno dei fiori all’occhiello dell’insegna nel capoluogo. Collocato all’interno della centralissima stazione della metropolitana di piazza San Babila, il punto vendita rafforza il presidio di Unieuro sulla città meneghina portando il brand in una delle aree commerciali più importanti e vivaci a livello nazionale dall’altissima pedonabilità.

Una location completamente rinnovata

Nel dettaglio il nuovo punto vendita, che vanta una superficie totale di 1.150 metri quadrati si presenterà con un ricco assortimento dei migliori prodotti e servizi in una location completamente rinnovata secondo i migliori standard della catena per garantire ai visitatori una shopping experience coinvolgente e gratificante.

Come riferito in una nota ufficiale da Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro: «Con questa apertura puntiamo ad ampliare la nostra presenza su Milano, dove Unieuro non è ancora sufficientemente presente e su cui dobbiamo lavorare ancora molto per presidiare la città come meritano il suo potenziale e il suo status. Il punto vendita di San Babila, che è nel cuore di Milano e all’interno di una delle stazioni della metropolitana più trafficate della città, coniuga due nostri obiettivi strategici: prossimità e vicinanza alle persone in movimento. Il punto vendita – conclude Fusco – ci permetterà inoltre di comprendere quanto le stazioni delle linee metropolitane possano diventare un luogo di futuro sviluppo per essere sempre più vicini al nostro cliente».

A sostegno della nuova apertura, un volantino dedicato, attivo fino a giovedì 11 ottobre – conterrò con offerte sottocosto su tutte le categorie di prodotto.