Snom a SMAU dal 23 al 25 ottobre

A Smau Milano saranno presentati nuovi prodotti e interessanti novità per gli operatori di canale

Snom, lo specialista berlinese della telefonia IP, sarà a SMAU Milano (per iscriverti clicca qui) con novità che spaziano dalla nuova linea premium di telefoni IP fino agli accessori che assicurano piena mobilità all’interno degli uffici aziendali a chi utilizza i terminali del vendor teutonico. Interessanti anche le novità del vendor dedicate al canale.

Highlight della presenza di Snom a SMAU Milano, i telefoni IP da tavolo D785 e D735 sono entrambi attualmente disponibili in nero o bianco. L’innovativo ultimo nato della serie di terminali IP Snom D7xx, lo Snom D735 nello specifico, è dotato di un sensore di movimento che rileva l’avvicinarsi della mano dell’utente, attiva automaticamente il display e presenta le funzioni più utilizzate e i favoriti.

In fiera anche la serie di telefoni IP Snom D3XX. Lo specialista berlinese presenta a SMAU il nuovo telefono da tavolo IP Snom D385 per uffici direzionali, dotato di un display TFT a colori da 4,3 pollici in alta risoluzione. Il nuovo terminale beneficia, come lo Snom D785, di una qualità audio potenziata tramite DSP (Digital Signal Processor) e si avvale dei più recenti standard di sicurezza oltre ad integrare la connettività Bluetooth.

Ma non è tutto, l’adattatore DECT A230 per il collegamento dei telefoni Snom supportati allo headset DECT Snom A170 e l’adattatore WiFi Snom A210 arrotondano il portafoglio prodotti presentato live da Snom a SMAU Milano dal 23 al 25 ottobre, padiglione 4, stand A31 presso ALLNET.ITALIA S.p.A, come anche allo stand dedicato ai business partner di Esprinet S.p.A.

Oltre ai nuovi prodotti, il vendor ha in serbo novità specifiche per gli operatori di canale che spaziano dall’aggressiva campagna promozionale per i terminali Snom D785 valida fino al 31.12.2018 fino alla variazione del programma di canale a tutto beneficio dei rivenditori, che ha già fruttato su scala globale rimborsi a cinque cifre ai partner Snom.

Fabio Albanini, Head of Sales South Europe & UK e General Manager della filiale di Snom Italia commenta: “SMAU Milano è un appuntamento annuale particolarmente rilevante per Snom, poiché ci dà modo di raccogliere il feedback del mercato interfacciandoci di persona con aziende e operatori di canale, di valutare l’impatto dei nuovi prodotti su una clientela attenta alla qualità e al design come quella italiana e di dimostrare ai clienti esistenti e potenziali che Snom Italia non è un call center dall’altra parte del mondo, ma un team di specialisti del VoIP altamente motivato e con una forte presenza sul territorio”.

