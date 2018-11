Esprinet torna a distribuire sul mercato italiano le memorie S3+

Il distributore ha siglato un accordo per la distribuzione della linea di RAM & Componenti e Memorie Flash & SSD della svizzera S3Plus Technologies

È un accordo che comprende la linea di RAM & Componenti e Memorie Flash & SSD a marchio S3+ quello portato a casa da Esprinet per il mercato italiano.

L’intesa, siglata con la società svizzera S3Plus Technologies proprietaria del marchio S3+ permetterà a Esprinet di occuparsi della distribuzione della gamma dei moduli DRAM per pc desktop e pc portatili, dei moduli DRAM Gaming, degli SSD client sia interni che esterni, degli USB Flash Drive, delle Flash Card, così come degli HDD esterni e degli accessori storage per la telefonia.

Più copertura capillare, maggiore vantaggio competitivo

Come sottolineato in una nota ufficiale, scegliendo Esprinet, con la quale l’azienda aveva già collaborato in passato, S3+ può contare su un partner solido ed affidabile per lo sviluppo del proprio business in Italia. Grazie ai suoi 36.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, Esprinet è in grado di supportare S3+ nell’ottenere quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

Come riferito da Alberto Salpietro, CEO di S3plus Technologies SA, proprietaria del marchio S3+: «Questo accordo risulta per noi strategico per aumentare la visibilità del nostro marchio e incrementare costantemente le vendite. Con Esprinet è nostra intenzione dare profondità distributiva e aggredire il mercato della grande distribuzione, dove abbiamo già ottenuto i primi successi e dove siamo certi di poter crescere in maniera esponenziale».