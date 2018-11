Da Panasonic e Zetes un White Paper per il settore logistico e postale

By

Anche in Europa, il boom dell’ecommerce sta ponendo nuove sfide che richiedono nuove modalità operative più efficienti ed efficaci

Si chiama Obiettivo prestazioni il White Paper messo a punto da Panasonic e Zetes per rispondere alle sfide del settore logistico e postale europeo.

Impegnate ad affrontare le sfide del cosiddetto “ultimo miglio” del servizio di consegna, le realtà che operano in questi specifici ambiti si trovano, infatti, a fare i conti con le sfide imposte dal commercio elettronico.

Con l’esplosione numerica di quest’ultimo, aumentano anche le pressioni sul settore logistico e postale e sui suoi addetti. Basti pensare che, solo in Europa, si prevedere che le vendite online toccheranno i 450,2 miliardi di euro entro il 2021, con un tasso annuale composto di crescita del 14%. L’evoluzione del business e delle abitudini d’acquisto dei consumatori ha avuto un impatto notevole sul settore logistico e postale, con un aumento previsto del 69% nelle consegne in Europa entro il 2021.

Da qui l’idea di riassumere in un White Paper i vantaggi della tecnologia per l’intero settore, focalizzandosi sulle aziende europee innovative che stanno già adottando con successo queste soluzioni, per garantirsi un livello elevato di efficienza e allo stesso tempo tutelare la salute della propria forza lavoro.

Agilità, visibilità, tracciabilità

Il già spiegato incremento del carico di lavoro è, infatti, accompagnato dall’urgenza di trovare nuove modalità operative più efficienti ed efficaci, perché le infrastrutture tecnologiche e il personale faticano a tenere il passo. Una ricerca indipendente ha dimostrato che il 60% degli addetti nel settore della logistica, delle consegne e del magazzino considera il proprio dispositivo mobile per la scansione dei codici a barre poco o per nulla efficace. Questi dispositivi eseguono già, in media, 197 scansioni al giorno e gli addetti prevedono una crescita anno su anno del 24%.

Quando la tecnologia fa bene anche alla salute

Un aumento del carico di lavoro di queste proporzioni – associato a tecnologie obsolete – compromette anche la salute degli operatori. Oltre il 60% lamenta dolori alle braccia e ai polsi, e negli ultimi 12 mesi il 69% è stato costretto ad assentarsi per malattia per una media di 2,75 giorni. La sindrome da sforzo ripetitivo (RSI) ha colpito il 52% del personale: negli ultimi 12 mesi il 78% degli interessati ha dovuto prendersi in media 3 giorni di malattia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Panasonic Computer Product Solutions: «Per fare fronte all’espansione della domanda in tutta Europa, le aziende che offrono servizi postali e logistici devono innanzitutto esaminare l’utilizzo cha fanno delle soluzioni informatiche mobili. Sarà l’impiego dell’hardware più recente, insieme a soluzioni software specializzate, a consentire di tenere il passo con la rivoluzione delle consegne».