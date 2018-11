Una Density Tag per offrire più sicurezza ai retailer

L’ha messa a punto Checkpoint Systems che, con la sua etichetta rigida, rileva la densità di un articolo all’interno della confezione

Si chiama Density Tag la nuova etichetta rigida intelligente per i prodotti confezionati progettata da Checkpoint Systems per offrire una nuova soluzione avanzata per la sicurezza nel retail.

Nello specifico, Density Tag rileva se la merce si trova all’interno di una scatola e si allarma automaticamente nel momento in cui rileva un tentativo di rimozione della stessa dalla confezione.

Una soluzione unica nella prevenzione delle perdite

Un bel passo in avanti rispetto alle soluzioni a oggi in commercio per la prevenzione delle perdite nel retail, finalizzate a proteggere esclusivamente la scatola esterna – ossia il packaging – e non il prodotto posizionato all’interno. Questa nuova soluzione, sviluppata dalla divisione innovativa ALPHA High Theft Solutions di Checkpoint Systems, adotta un approccio radicalmente nuovo, proteggendo dall’esterno il prodotto custodito all’interno della confezione.

Progettato per una vasta gamma di prodotti, tra cui utensili, posate e coltelli pregiati, elettronica e profumi, Density Tag utilizza un sensore unico per misurare le variazioni di densità e “rilevare” la presenza dell’articolo all’interno di una confezione in cartone.

L’applicazione del Density Tag non richiede fori sulla confezione ed è disponibile con tecnologia AM ed RF.

Il sensore che attiva l’allarme viene fissato alla scatola mediante un supporto monouso costituito da un “disco” in policarbonato trasparente con adesivo trasparente. Può essere applicato direttamente alla fonte o in negozio e ciò offre ai retailer una maggiore flessibilità e versatilità nell’obiettivo di proteggere la merce. Il sensore stesso può essere riciclato e utilizzato su altri prodotti. Nel momento in cui la merce viene rimossa dalla confezione o il sensore esce fisicamente dal negozio, il dispositivo emette un allarme avvisando il negoziante del potenziale furto.