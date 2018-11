Vertiv nomina Joachim Fischer direttore vendite per il canale in EMEA

Il nuovo manager concorrerà a sviluppare nuovi programmi per il canale per ampliare ulteriormente il mercato

Joachim Fischer è il nuovo direttore vendite del canale per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) di Vertiv. Joachim, con sede a Monaco, porterà l’expertise acquisita, avendo già lavorato come general manager sales per NEC in Germania, Austria e Svizzera (DACH) e realizzando importanti programmi di sviluppo per il canale.

Nel quadro di una strategia più ampia, Joachim guiderà lo sviluppo di un portfolio di prodotti potenziato e specificamente concepito per il canale, con politiche commerciali competitive e una serie di iniziative e programmi di marketing volti a dare sostegno ai rivenditori. Inoltre, il suo ruolo sarà essenziale per sostenere nuovi sviluppi di prodotti per questo segmento e per introdurre sul mercato le soluzioni di edge computing.

“Abbiamo lavorato con grande intensità per sviluppare e arricchire la nostra value proposition integrando il portfolio di prodotti con soluzioni ad hoc per il canale, prevedendo investimenti per l’ingaggio di nuovi rivenditori e ulteriori investimenti per sviluppare programmi di marketing di canale. Tutto ciò con l'obiettivo di attrarre nuove partnership, partendo dalla fiducia reciproca e dalla volontà di assicurare una considerevole crescita per i distributori e i rivenditori del nostro canale, nel quadro della nostra più ampia strategia di go-to-market”, afferma Karsten Winther, Vice President della divisione vendite di Vertiv in EMEA. “Possiamo contare su un potenziale incredibile che, abbinato alle capacità di Joachim di sviluppare progetti e business ad alto tasso di crescita nel canale, unitamente a tutte le nuove iniziative messe in campo, ci faranno progredire notevolmente, attraendo nuovi channel partner e ampliando la nostra presenza in questo segmento di mercato così mutevole, dinamico e critico.”

“Sono molto contento di unirmi a Vertiv e di poter contribuire a delineare e arricchire i programmi per il canale in EMEA”, dichiara Joachim. “Questo mercato presenta dinamiche molto specifiche e non vedo l'ora di mettere in campo tutta la mia esperienza e le mie conoscenze per rispondere adeguatamente a tutte le esigenze.”