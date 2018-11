Aditinet è Diamond Partner di Palo Alto Networks

Il system integrator si aggiudica la massima certificazione tra i partner di Palo Alto Networks

Aditinet, l’azienda di consulenza IT, specializzata nella progettazione e implementazione di servizi e soluzioni integrate di security, networking e data center per il mercato Enterprise e per il settore pubblico, ha conseguito la certificazione Diamond Partner da Palo Alto Networks, il più alto livello di competenza raggiungibile nell’ecosistema del vendor.

Aditinet è la prima azienda in Italia e tra le poche in Europa a raggiungere questo prestigioso obiettivo, che premia sia la capacità operativa dimostrata sui temi cruciali della cybersecurity, sia le specializzazioni e le competenze personali conseguite dai propri team nelle implementazioni della suite per la Sicurezza Enterprise di Palo Alto. Aditinet è stata premiata anche per gli importanti risultati ottenuti nella vendita delle tecnologie di Palo Alto, che hanno portato alla crescita del 58% sull’anno precedente, un valore largamente superiore alla media del mercato italiano e di quello internazionale ottenuta dallo stesso vendor.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo riconoscimento ottenuto – sottolinea Maria Antonietta Vasi, BDM Security di Aditinet – che conferma ulteriormente la visione di lungo termine dell’azienda, le nostre capacità organizzative e di execution, gli skill tecnici degli specialisti e l’entusiasmo della nostra area sales, tutti elementi che combinati insieme hanno contribuito in modo determinante ai successi che oggi vengono premiati”.