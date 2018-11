Lexmark riaccende il focus sulle PMI

La società ha annunciato il rilascio di una nuove serie a funzione singola o multifunzione offerti con garanzia quadriennale e pricing competitivo

Dispositivi delle dimensioni di un desktop pensati per gruppi di lavoro di varie dimensioni. Li propone Lexmark, che ha appena annunciato una nuova generazione di dispositivi avanzati per le aziende di piccole e medie dimensioni.

Per loro, lo specialista dell’imaging ha ipotizzato nuove serie a funzione singola o multifunzione che dispongono di tutte le più recenti funzionalità e che consentono agli utenti di focalizzarsi sulla crescita del loro business.

Una nuova generazione di stampanti e dispositivi multifunzione monocromatici e a colori annunciati sulla scia del successo ottenuto con il lancio della linea dedicata alle PMI nel 2017, che Lexmark propone con anche una garanzia di 4 anni comprensiva di assistenza completa, oltre a supporto “self-service” online 24 ore su 24 e possibilità di contattare telefonicamente i tecnici in orario di lavoro.

Aziende competitive in contesti mutevoli

Diventa così possibile supportare in pieno i partner di canale che, con questa nuova offerta potranno beneficiare del giusto mix di prodotti dal prezzo competitivo da offrire ai clienti.

Queste new entry nella gamma sono, infatti, indirizzate alle aziende di piccole e medie dimensioni, con un’offerta di hardware e consumabili che, unita a una garanzia di quattro anni, consentirà ai partner di competere con maggior successo in modo sempre profittevole.

Nello specifico, i nuovi dispositivi offrono:

• Affidabilità: Grazie a resistenti telai in acciaio e solide componenti, questi nuovi dispositivi assicurano affidabilità e durata nel tempo, con cicli operativi che riducono al minimo sprechi e necessità di assistenza e supporto. Inoltre, Lexmark offre una garanzia di 4 anni, che mette le aziende nelle condizioni ideali per focalizzarsi sulle proprie attività di business in tutta tranquillità.

• Produttività: Con il loro mix di prestazioni, semplicità e connettività, questi nuovi dispositivi consentono ai gruppi di lavoro di tutte le dimensioni di fare di più.

• Sicurezza: Lexmark risponde alle sempre più numerose minacce alla security con un approccio olistico, fornendo sicurezza sistematica per il dispositivo, la flotta e l'infrastruttura di rete, dando vita a un ambiente più sicuro e produttivo.

• Qualità: La nuova funzionalità di gestione multimediale della serie supporta una gamma più ampia di media con prestazioni migliori per lavori di stampa più accurati.

• Mobility: Questi nuovi dispositivi consentono agli utenti di completare le proprie attività tramite dispositivi mobile approvati grazie all’app Lexmark Mobile Print. Sulle reti dotate di accesso wireless è anche possibile procedere tramite AirPrint, Google Cloud Print, Mopria o Windows Mobile.