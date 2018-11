Tech Data firma l’ accordo europeo con SoftApp Distribution

Per offrire The Voice of 365 sulla sua piattaforma cloud, StreamOne

Tech Data distribuirà in Europa le soluzioni di SoftApp Distribution, fornitore di soluzioni avanzate di comunicazione unificata.

Attraverso questa nuova partnership, i clienti di Tech Data avranno accesso a The Voice of O365, un servizio in hosting che offre agli utenti di Office365 Business Premium, E3 ed E5 e alle loro organizzazioni la possibilità di utilizzare Skype for Business Online (precedentemente Lync 2010/13) come una vera rete telefonica privata (PBX o Private Branch Exchange) nel cloud.

Denis Fouquet, vicepresidente di Software and Cloud Solutions, Europa, presso Tech Data, ha dichiarato: "Il provisioning di The Voice of O365 su StreamOne consente ai nostri clienti di porre l'accento sulle comunicazioni unificate, offrendo alle organizzazioni degli utenti finali la possibilità di effettuare telefonate con la loro attuale licenza Skype for Business come sono abituati con il loro attuale servizio telefonico. "

Jeroen André de la Porte, CEO di SoftApp, ha dichiarato: "Lavorare con Tech Data ci consente di avere accesso alla sua vasta rete europea di partner. L'aggiunta di The Voice of O365 alla piattaforma StreamOne di Tech Data consente alle organizzazioni di essere un passo avanti verso l'offerta unificata comunicazioni e consentire la collaborazione in modo insuperabile. "

L'accordo con SoftApp Distribution è in fase di implementazione in un approccio graduale in tutta Europa.