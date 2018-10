Cambiamenti climatici: Epson è sensibile al riscaldamento globale

By

Epson è sponsor della mostra fotografica “Sulle tracce dei ghiacciai”, allestita a Genova in occasione del Festival della Scienza

Dal 25 ottobre al 4 novembre Epson supporterà come sponsor la mostra fotografica “Sulle tracce dei ghiacciai” allestita presso il Palazzo Ducale di Genova in occasione del Festival della Scienza.

Sarà l’occasione per vedere di persona le straordinarie immagini di Fabiano Ventura, fotografo, alpinista e appassionato narratore e divulgatore scientifico, da oltre 10 anni visita le grandi catene montuose del mondo per raccontare e documentare come esse siano mutate a causa dei cambiamenti climatici.

I suoi scatti testimoniano, infatti, la progressiva riduzione dei ghiacciai nel mondo, a conferma dell’allarme sul clima, che vede impegnata Epson proprio nell’ambito della sua politica di CSR e delle attività condotte per contrastare il cambiamento climatico.

Gli scatti esposti fanno parte del progetto fotografico-scientifico omonimo, ideato e sviluppato da Fabiano Ventura, che coniuga comparazione fotografica e ricerca scientifica per analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici avvenuti durante l’ultimo secolo partendo dall’osservazione delle variazioni delle masse glaciali sulle catene montuose più importanti del Pianeta, tra cui Karakorum, Caucaso, Alaska, Ande e Himalaya, per arrivare sulle Alpi nel 2020.

«Il nostro principale obiettivo – spiega Fabiano Ventura, direttore del progetto – è diffondere una maggiore consapevolezza ecologica, utilizzando il confronto fotografico come strumento che coniuga la forza comunicativa delle immagini con il rigore della ricerca storica e scientifica. Gli scatti testimoniano infatti l'arretramento dei più grandi ghiacciai montani della Terra e, uniti ai dati scientifici rilevati, forniscono un’idea immediata delle drammatiche variazioni climatiche che il nostro Pianeta sta vivendo e l’urgenza di compiere azioni che ne limitino le conseguenze».

Una mostra e una conferenza per promuovere un futuro sostenibile.

Oltre alla mostra, il 4 novembre alle ore 15 si terrà una conferenza dal titolo “Montagne senza ghiacciai. Un futuro possibile?” presso l’Acquario di Genova. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Luca Calzolari, Fabiano Ventura dialogherà con il professor Claudio Smiraglia, glaciologo di fama internazionale, ripercorrendo le tappe del progetto con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza dell’impatto delle attività umane sul clima e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un impegno concreto per limitare l’aumento della temperatura globale. Sarà presente anche Luca Cassani, CSR manager di Epson Italia.

È proprio lui, in una nota ufficiale, a ricordare come: «In qualità di azienda attenta all’ambiente, vogliamo sostenere la mostra al Festival della Scienza di Genova, che quest’anno è dedicato ai Cambiamenti, per sensibilizzare il grande pubblico, soprattutto giovani e studenti, sul riscaldamento globale, tema sempre più attuale e drammatico».