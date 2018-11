IT Award 2018: non c’è 2 senza 3 per Rosenberger OSI

Lo specialista del cablaggio si è visto assegnare per la terza volta consecutiva il Platinum Award nella categoria “Data Center Cabling”

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure – Rosenberger OSI – è stata premiata con il Platinum Award nella categoria “Data Center Cabling” agli IT Awards 2018 di Vogel IT-Medien.

Dopo aver ottenuto l’argento nel 2016 e conquistato il metallo più prezioso appena un anno fa, il produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa è tornato a fare suo il riconoscimento più ambito.

Come riferito in una nota ufficiale da Thomas Schmidt, Managing Director di Rosenberger OSI, che ha ritirato il premio: «Siamo orgogliosi del nostro terzo premio consecutivo e siamo lieti di aver entusiasmato così tanti lettori con lo sviluppo del nostro prodotto, confermando che siamo sulla strada giusta con la nostra attenzione verso i cablaggi per data center innovativi e di alta qualità».

Tutto sugli IT Awards 2018 di Vogel IT-Medien

Con il Readers’Choice Award dei portali DataCenter-Insider, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider e Storage-Insider, Vogel IT-Medien premia i fornitori più popolari dei singoli settori IT.

Ogni portale ha invitato il proprio pubblico a eleggere il miglior fornitore entro le sei categorie sopracitate. Attraverso i portali di Vogel IT-Medien è stato condotto un sondaggio molto esteso e incentivante per i lettori affinché esprimessero la propria preferenza per il fornitore o produttore dell’anno entro il 31 agosto 2018.

Per esprimere il voto, il team editoriale ha selezionato dieci fornitori per ogni categoria, aziende che si sono distinte nell’ultimo anno o che in generale si siano distinte in qualunque modo.

I premi d’argento, d’oro e platino in 42 categorie complessive sono stati consegnati ai vincitori dai caporedattori dei portali informatici di Vogel IT-Medien in una serata di gala l’11 ottobre scorso all’Augsburg Steigenberger Hotel “Drei Mohren”.

Rosenberger OSI ha ricevuto il Platinum Award nella categoria “Data Center Cabling”.