Quocirca conferma Ricoh tra i leader nei Managed Print Services

Per il settimo anno consecutivo, la società di analisi Quocirca riconosce Ricoh come leader nel mercato dei servizi di stampa gestiti

Nell’edizione 2018 del report Managed Print Services (MPS) Landscape, Quocirca ha riconosciuto Ricoh come uno dei leader nel mercato dei servizi di stampa gestiti.

Per il settimo anno consecutivo, la società di analisi ha consolidato la posizione di Ricoh nel settore riconoscendo che “Ricoh continua a mantenere la leadership negli MPS, essendo riuscita a trasformare la propria offerta per rispondere alle esigenze dei propri clienti anche nell’ambito della trasformazione digitale”.

Non solo.

Stando a quanto riportato nel medesimo report, “Ricoh ha sviluppato un portfolio di servizi che va oltre i tradizionali MPS e include IT Services, Application Services e Sustainability Management Services, tutti ambiti che le consentono di differenziarsi sul mercato”.

Come evitare i costi di un ambiente di stampa non gestito

Gli MPS di Ricoh fanno parte dei Managed Document Services (MDS). Ricoh lavora insieme ai propri clienti per ottimizzare i processi, riuscendo così a migliorare efficienza e sicurezza e allo stesso tempo a ridurre i costi derivanti da un ambiente di stampa non correttamente gestito.

In una nota ufficiale, Louella Fernandes, Research Director di Quocirca, ha commentato: «Ricoh ha un’eccellente reputazione anche nel mercato del Commercial Printing, sia per quanto riguarda l’hardware che il software, rappresentando dunque la scelta ideale per le aziende alla ricerca di un unico fornitore per la stampa office e quella di produzione».

Focus sulle PMI in cerca di servizi di stampa gestiti

Il report pone l’accento anche sull’impegno di Ricoh per le piccole e medie imprese che, sempre secondo Louella Fernandes, “propone soluzioni e servizi appositamente pensati per supportare le Pmi nello sviluppo del Digital Workplace, aiutando le aziende a migliorare la flessibilità e l’efficienza dei processi. Ricoh è uno dei pochi fornitori nati nel settore del printing che ora è in grado di offrire soluzioni complete per la trasformazione digitale”.

Indubbia soddisfazione per David Mills, CEO di Ricoh Europe, che spiega: «Siamo orgogliosi di essere stati nominati da Quocirca leader negli MPS per il settimo anno consecutivo. Le soluzioni affidabili, sicure e personalizzabili offerte da Ricoh rappresentano la base per la Digital Transformation. Vogliamo aiutare le aziende a evolvere nell’era digitale per riuscire a cogliere nuove opportunità».