Approccio comunicativo per il retail OKI a Viscom 2018

A Rho Fiera Milano, il 18-20 ottobre, nello stand di OKI si susseguiranno eventi live con ospiti internazionali e guru della comunicazione visiva

Sarà all’insegna della comunicazione in-store di alto livello la partecipazione di OKI Europe a Viscom 2018, la fiera di comunicazione visiva che si terrà a Rho Fiera Milano, dal 18 al 20 ottobre.

Qui, presso lo Stand F39/G32 – Padiglione 12, la multinazionale aprirà una filo diretto con il mondo del retail come comune denominatore, mentre si susseguiranno eventi live che vedranno ospiti internazionali e guru della comunicazione visiva impegnati a coinvolgere i visitatori mostrando loro una miriade di applicazioni dedicate alla comunicazione visiva POP e POS, con una importante nota finale dedicata all’ingresso ufficiale sul mercato delle nuove stampanti narrow format per il labelling.

Testimonial d’eccezione

Si inizia il 18 ottobre, con la presenza di un testimonial d’eccezione: Amaurys Perez. Il famoso campione di pallanuoto e personaggio televisivo interverrà nella veste di CEO di ZION, azienda produttrice dell’omonima birra artigianale. Perez racconterà la sua storia di successo come utilizzatore di tecnologie di stampa OKI per la propria attività imprenditoriale.

Il 19 ottobre lo stand diverrà il palcoscenico per due eventi live presentati dalla Adobe Guru Michela Di Stefano. La grafica ed esperta di comunicazione mostrerà ai visitatori come chiunque, partendo da zero, possa costruire in pochi passaggi la propria comunicazione visiva realizzando in tempo reale banner e materiale pubblicitario personalizzato con il dato variabile, sfruttando le potenzialità delle stampanti OKI serie C800 e dei MFP della serie MC800.

La realtà virtuale al servizio dei retailer

I visitatori potranno, inoltre, immergersi in un’esperienza di realtà virtuale all’interno di uno spazio ideale, allestito con l’intera gamma di prodotti per il retail realizzati con tecnologie OKI.

Ci sarà, poi, l’occasione di scoprire la coinvolgente combinazione tra stampa digitale e realtà aumentata, sperimentando in prima persona l’impattante effetto di una nuova interpretazione dei tradizionali canoni della comunicazione visiva all’interno del negozio.

Sia le stampanti della serie C800 che gli MFP della serie MC800, tra i protagonisti dello stand OKI, sono basati sulla tecnologia di stampa toner LED proprietaria e stampano in quadricromia, con una risoluzione massima di 1.200 dpi. Ambedue sono in grado di gestire supporti fino al formato A3, con la possibilità di realizzare anche banner con dimensioni fino a 297×1.300 mm, particolarmente interessanti per la comunicazione in-store.

Le serie C800 e MC800 sono adatte a soddisfare in maniera completa le necessità di comunicazione visiva all’interno di negozi, boutique, piccole catene e franchising, con la possibilità di coniugare qualità, versatilità e un footprint estremamente ridotto.

Allo stand OKI, gli operatori della comunicazione visiva potranno, inoltre, scoprire le soluzioni dedicate ai professionisti delle graphic arts, destinate a Light Production, Wide Format e Labelling.

Proprio il settore delle etichette riserva una delle maggiori novità. Viscom sarà, infatti, teatro del debutto ufficiale sul mercato delle nuove stampanti narrow format a colori per il labelling, le Serie Pro 1040 e 1050, per le quali si apriranno le possibilità di prenotazione.

Pro1040 stampa in CMYK, mentre Pro1050 aggiunge il bianco (CMYK+W). Grazie alla possibilità di utilizzare il toner bianco, gli utenti usufruiscono dell'ulteriore vantaggio di stampare su supporti trasparenti o colorati: ciò è possibile grazie alla stampa su sfondo bianco opaco di un'immagine CMYK, che rende i risultati di stampa ancora più brillanti e vividi. Queste soluzioni, basate su tecnologia OKI toner LED consentono una risoluzione di 1.200 dpi e si rivolgono a stampatori, tipografie e centri copia ma anche al crescente numero di aziende che hanno bisogno di realizzare in-house piccole e micro tirature di etichette di elevata qualità.

Anche il segmento Light Production sarà adeguatamente rappresentato: ci sarà la rinomata Serie Pro con: Pro9541 e Pro9542, stampanti Digital LED SRA3 a cinque colori, Pro6410 NeonColor, stampante A4 con toner neon e la recente Pro8432WT, dispositivo per stampa A3 con toner bianco. I visitatori potranno apprezzare la pionieristica tecnologia CMYK+1 di OKI, dotata di toner bianco con una coprenza assoluta e neon che consentono la stampa di colori estremamente vividi e vibranti. Le tecnologie Pro realizzano una vastità di applicazioni originali, su un’ampia gamma di supporti: dagli accessori moda e abbigliamento (grazie alla stampa transfer) alla segnaletica interna ed esterna, passando per la prototipazione.

Nell’ambito Wide Format si distinguerà l’ultima nata, la versatile ColorPainter E-64s, con luce di stampa di 160 cm. ColorPainter E-64s è dotata di 6 canali colore (CMYK, Lc, Lm) e abbina alta risoluzione (leggibilità dei caratteri fino a 2 punti) a un range impressionante di applicazioni, su materiali come backlit, tessuto tecnico, carta da parati, mesh, PVC, banner, vinile e altri tipi di supporto.

La stampante utilizza inchiostri OKI eco-solvent SX ad alta pigmentazione che consentono un ampio gamut, con colori estremamente vividi, intensi e duraturi anche nelle applicazioni per esterni.

Come riferito in una nota ufficiale da Romano Zanon, General Manager South Europe Regional Marketing OKI Europe (Italia): «Abbiamo lavorato per rendere tangibile l’enorme mole di lavoro svolto da OKI negli ultimi anni, con l’obiettivo di anticipare la rapida evoluzione delle piccole e medie aziende nel settore del retail. La nostra flessibilità e la rapidità nel rispondere alle richieste del mercato hanno portato OKI ad affiancare alle soluzioni di stampa tradizionali anche dispositivi pensati per applicazioni più verticali, intercettando le necessità di settori specifici, come quello del retail, in cui aziende come OKI Europe trovano grandi opportunità».