4 mosse per migliorare la shopping experience via smartphone

Le indica GS1 nella sua nuova guida “Mobile Ready Hero Image” scritta ad hoc pensando a chi fa acquisti con uno smartphone su vetrine e scaffali digitali

GS1 ha sviluppato insieme a un gruppo di aziende di marca, retailer, solution provider ed esperti di tecnologia la nuova guida “Mobile Ready Hero Image” pubblicata con un chiaro obiettivo.

La volontà dell’organizzazione mondiale rappresentata in Italia da GS1 Italy è, infatti, risolvere le difficoltà di presentazione dei prodotti in vendita online e delle relative informazioni ai consumatori che scelgono di fare shopping dai loro dispositivi mobili, quindi da schermi di piccole dimensioni.

La guida evidenzia che, anche nel caso dello shopping sul web, sono cruciali le famose “4 W”, le quattro domande fondamentali nel giornalismo:

1. Who? (Chi, riferito al marchio)

2. What? (Che cosa)

3. Which? (Quale, riferito al tipo)

4. hoW? (Quanto, riferito alla quantità presente)

I proprietari dei marchi e i retailer devono collaborare per rispondere a tutte e quattro le domande in modo chiaro, coerente ed efficace in tutta la vetrina o nello scaffale digitale. In questo modo aiutano i consumatori a trovare in modo più semplice il prodotto desiderato e gli elementi chiave per decidere l’acquisto, aumentano le vendite e riducono gli inserimenti sbagliati o accidentali di prodotti nel carrello.

Acquisti online sempre più da smartphone

Per il 2020 si prevede che la quota di possessori di smartphone arriverà all’80% della popolazione e i dispositivi mobili saranno la piattaforma preferita per gli acquisti, in particolare per l’area del food. Però le confezioni dei beni di largo consumo sono pensate principalmente per l'esposizione fisica sugli scaffali dei negozi e non per essere visionate su schermi di dimensioni inferiori a 5,1 pollici (12,9 cm) di larghezza né per consumatori multistasking, impegnati in più attività simultaneamente.

Per i brand e i retailer la coerenza visiva è molto importante. Per i retailer era necessaria una soluzione che funzionasse per tutte le categorie e che potesse essere facilmente inclusa nei canali di commercio online pensati per piccoli schermi.

Adottando la nuova guida “Mobile Ready Hero Image” di GS1, i proprietari dei marchi e i retailer potranno ridurre al minimo gli investimenti, acquisendo al tempo stesso maggiore coerenza in tutti i loro siti web.