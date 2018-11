HP: 10 anni di tecnologia Latex

I festeggiamenti durante Viscom Italia 2018, dove sono in mostra per la prima volta nel nostro Paesi le nuove stampanti per il grande formato, HP Latex R e HP DesignJet Z

In occasione di Viscom Italia 2018, che animerà gli spazi del polo espositivo di Fiera Milano fino al 20 ottobre 2018, HP festeggia i 10 anni della sua innovativa tecnologia HP Latex dedicata al mondo del Large Format presentando per la prima volta in Italia la nuova serie di stampanti ibride HP Latex R e l’inedita gamma di sistemi HP DesignJet serie Z, oltre a una vasta offerta di applicazioni rese possibili grazie al più recente portafoglio di soluzioni per la stampa di grande formato proposte dall’azienda.

Presso lo stand G01-H08 all’interno del Padiglione 8 sarà quindi possibile vedere in funzione per la prima volta nel nostro Paese le più recenti novità del portafoglio HP per il largo formato: dai modelli HP Latex R2000 e HP Latex R1000 alle stampanti HP DesignJet Z6 e HP Designjet Z9+. Oltre a questo, poi, le stampanti in esposizione allo stand si amplieranno a tutto il ventaglio di soluzioni rilevanti per il grande formato includendo le stampanti HP PageWide XL 8000 e 5100, le soluzioni HP Latex serie 500 e 300 e la gamma HP Latex Print&Cut.

Continua l’innovazione dei sistemi HP Latex

Progettata per un’ampia varietà di applicazioni ibride tra cui cartellonistica ed espositori, la nuova serie di stampanti per il grande formato HP Latex R garantisce libertà di scelta, valore e versatilità, offrendo soluzioni innovative come la tecnologia di stampa HP Latex Rigid e l’inchiostro HP Latex White. La serie Latex R include la HP Latex R2000, con una luce di stampa fino a 2.5m e la sorella minore HP Latex R1000, per la stampa fino a 1.6m di larghezza. In particolare, la HP Latex R2000 è una soluzione ibrida per la stampa di cartellonistica e insegne su materiali rigidi e flessibili in un unico dispositivo. La nuova stampante introduce una qualità senza precedenti e i colori più brillanti nel mondo della stampa su supporti rigidi, utilizzando gli inchiostri a base acqua HP Latex e il rivoluzionario inchiostro bianco HP Latex White. Pensata per le aziende in espansione con vincoli di investimenti e di spazio, invece, la HP Latex R1000, grazie alla sua versatilità, offre un unico set di inchiostri per una vasta gamma di supporti flessibili e rigidi, comprese applicazioni per il settore retail, segnaletica esterna, vetrofanie, decorazioni ed elementi grafici per eventi e mostre. HP Latex R1000, inoltre, assicura durabilità, efficienza, immagini di alta qualità e brillantezza del colore, una stampa in bianco senza complicazioni e servizi più smart per una continuità produttiva senza precedenti.

Le nuova serie di stampanti HP DesignJet Z

La nuova serie di stampanti HP DesignJet Z arriva in Italia con innovative tecnologie per grandi formati che assicurano una straordinaria qualità delle immagini e un output semplice e veloce, per consentire a fornitori di servizi di stampa, fotografi e creativi di realizzare splendide foto, grafica di grande impatto e applicazioni tecniche. La nuova serie di stampanti HP DesignJet Z6 e Z9+ è progettata per massimizzare con facilità le prestazioni di stampa per un output fotografico senza confronti. Grazie alla stretta integrazione di materiali, hardware e software, le nuove stampanti offrono una qualità fotografica e una permanenza della stampa straordinarie, con un minor numero di inchiostri per semplificare la gestibilità e ridurre i costi. Entrambe le stampanti, inoltre, sono disponibili in formati da 24 e 44 pollici a singolo e doppio rotolo e sono pensate per garantire ai fornitori di servizi di stampa un vantaggio competitivo, consentendo le più veloci funzionalità di stampa attualmente disponibili sul mercato. Come novità assoluta a livello di settore, le stampanti HP DesignJet Z6 e Z9+ offrono un’opzione premium con taglierina verticale integrata per una produzione rapida ed efficiente. Oltre a questo una nuova tecnologia per i colori, HP Pixel Control, per la prima volta gestisce i colori in modo completamente digitale per aiutare i clienti a cogliere nuove opportunità per una stampa dinamica e dai colori vivaci. La nuova serie di stampanti, infine, è stata progettata per gestire anche i file più complessi con potenti architetture di elaborazione e Adobe PDF Print Engine.