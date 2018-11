GITEX 2018: CC e UC si fondono

Avaya ha presentato “un’esperienza” di Unified Enterprise Communication che combina soluzioni per Contact Center e Comunicazioni Unificate



Durante GITEX 2018 Avaya ha presentato una serie di piattaforme in grado di combinare soluzioni per Contact Center (CC) e Unified Communications (UC) che, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, consentono a clienti e dipendenti di sperimentare esperienze integrate e altamente coinvolgenti attraverso un approccio ecosistemico aperto.

Sulla scorta dei numerosi casi studio che dimostrano la fluidità delle comunicazioni tra dipendenti orientati al cliente e i team interni, Avaya mostra come la convergenza tra le soluzioni per Contact Center e Unified Communications stia rendendo più labili i confini tra CC e UC e stia offrendo ad ogni singolo dipendente l’opportunità di influire positivamente sull’esperienza del cliente. I visitatori hanno avuto modo di avere una panoramica dettagliata delle innovazioni nei flussi di lavoro, nell’engagement e nella gestione delle comunicazioni aziendali all'interno di ciascuna delle aree tecnologiche.

"Oggi, in uno scenario di business altamente competitivo, conquistare e conservare la fiducia dei clienti richiede livelli di servizio uniformi e di elevata qualità in ogni punto di contatto con la clientela – ha affermato Nidal Abou-Ltaif, Presidente di Avaya International -. Allo stesso modo, per massimizzare la produttività e l’engagement, i dipendenti richiedono strumenti potenti che consentano loro di collaborare in maniera continua, indipendentemente da posizione, dispositivo e canale di comunicazione. L'esperienza pluriennale di Avaya come fornitore leader di soluzioni UC e CC ci consente di comprendere queste esigenze e offrire una nuova generazione di piattaforme di comunicazione che facilitano le esperienze incentrate sull'esperienza umana."

Quest'anno Avaya è una delle due sole aziende posizionate come “Leader” globale nei Gartner Magic Quadrant 2018 sia per le soluzioni di Unified Communication, sia per quanto riguarda le infrastrutture di Contact Center . "Considerata la nostra posizione di leadership nel settore e il nostro costante impegno verso un approccio aperto e basato su standard condivisi, abbiamo continuato a promuovere l’innovazione a un ritmo ancora più accelerato, lavorando a stretto contatto con clienti e partner per integrare le comunicazioni e tutti gli aspetti del business legati al contatto con il cliente finale, con l’obiettivo di offrire un'“esperienza aziendale unificata”, ha concluso Nidal.