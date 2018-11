Da Canon sei nuovi dispositivi imageRUNNER ADVANCE A4

Dal 1 novembre sostituiranno i precedenti modelli 400i/500i e offriranno interventi minimi di manutenzione e maggior velocità produttiva

Canon ha annunciato di aver aggiornato la sua proposta ai partner con le nuove imageRUNNER ADVANCE 525/615/715. Dal 1 novembre, quest’ultime andranno a completare la seconda edizione del portfolio di sistemi di terza generazione sostituendo i precedenti modelli 400i/500i.

Nello specifico, i sei nuovi dispositivi imageRUNNER ADVANCE A4 in bianco e nero (iR ADV 525i, iR ADV 525iZ, iR ADV 615i, iR ADV 615iZ, iR ADV 715i e iR ADV 715iZ) sono state progettate per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo grazie al potenziamento della velocità produttiva e all’aggiornamento del software.

Manutenzione e velocità migliorate

Con velocità di stampa comprese tra 52 e 71 ppm, i partner possono offrire una selezione di dispositivi A4 monocromatici in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Le nuove soluzioni integrano tutte le caratteristiche distintive del portfolio imageRUNNER Advance di terza generazione, cui si aggiungono un’interfaccia intuitiva e un ampio touchscreen a colori di facile utilizzo. Inoltre, la nuova cartuccia all-inclusive consente di risparmiare tempo prezioso agevolando le operazioni di rimozione e sostituzione dei toner, senza richiedere l’intervento di un tecnico.

Servizi ottimizzati

La nuova gamma Canon supporta eMaintenance Optimiser, una nuova applicazione web-based che consente di offrire ai clienti un servizio sempre più rapido e a costi ridotti, offrendo la possibilità di gestire da remoto ogni aspetto della stampante. Tutto ciò contribuisce al miglioramento dei tempi di risposta e offre la flessibilità necessaria per garantire un supporto proattivo nei confronti del cliente e del dispositivo. La riduzione delle visite on-site, il contenimento dei costi della manodopera e la maggiore efficienza del servizio permette ai partner di adattare la loro offerta alle esigenze specifiche del cliente e di promuovere la crescita commerciale del proprio business.

Sicurezza e operatività garantite nel tempo

La piattaforma Unified Firmware Platform (UFP) consente di ridurre drasticamente il tempo e i costi associati alla gestione dei dispositivi. La possibilità di effettuare aggiornamenti costanti, che arricchiscono le funzionalità delle stampanti, garantisce sicurezza e operatività nel tempo. Anche il costo totale della stampa è ridotto al minimo grazie a uniFLOW Online Express, che consente il monitoraggio integrato dei costi attraverso la visibilità e il controllo dell’intera infrastruttura di stampa. I clienti non hanno più la necessità di cambiare i propri dispositivi ad ogni aggiornamento mentre i partner possono facilmente garantire le prestazioni di stampa attese con un minimo intervento amministrativo.

Crittografia HDD di serie

Grazie all’ampia gamma di funzioni di sicurezza, i nuovi dispositivi imageRUNNER si distinguono per essere una delle serie A4 monocromatiche più affidabili e sicure attualmente disponibili sul mercato. La crittografia HDD di serie e il login per l’autenticazione dell’utente sul dispositivo rafforzano e si integrano con i processi di sicurezza all’interno delle aziende. Per prevenire la distribuzione non autorizzata di informazioni riservate, è possibile disabilitare alcune funzioni del dispositivo per utenti specifici, contribuendo a soddisfare i requisiti della nuova normativa europea GDPR. I partner possono anche beneficiare dell’aggiunta di soluzioni come uniFLOW Online, uniFLOW Online Express e IRIS; la possibilità di crittografare i file garantisce che le informazioni del dispositivo e del cliente possano essere consultate esclusivamente dal partner.

Affidabilità e qualità in spazi ridotti

I dispositivi incorporano uno scanner ADF a singolo passaggio, la predisposizione per l’installazione di un lettore di badge in un design compatto, che riduce al minimo l’ingombro senza compromettere la funzionalità. Il software cloud incorporato consente la perfetta integrazione con i sistemi di stampa esistenti, aiutando a soddisfare le esigenze di diversi ambienti operativi. Il modello con finisher integrato consente ai partner di evitare il lavoro di configurazione prima della consegna e offre ai clienti un prodotto immediatamente personalizzato e completo. La sinergia tra hardware e software della nuova gamma contribuisce ad offrire una qualità immagine superiore per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale in termini di stampa e scansione monocromatica A4.