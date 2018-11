Nuvias porta in EMEA la videoconferenza high level di Dolby

Un nuovo accordo di distribuzione tra Dolby e Nuvias estenderà la disponibilità di soluzioni per conferenze video e audio di fascia alta

Con l’intento di offrire esperienze eccezionali e di definire nuovi standard per una qualità estremamente apprezzata dagli utenti, Nuvias ha siglato un accordo di distribuzione pan-EMEA con Dolby Laboratories per accelerare l’adozione delle soluzioni per conferenze Dolby Voice Conference Phone e Dolby Voice Room.

Innovative e semplici da utilizzare, soluzioni Dolby Voice sfruttano oltre 50 anni di innovazione e ingegneria audio leader a livello mondiale per fornire agli utenti un nuovo livello di esperienza e portare chiarezza nelle riunioni virtuali.

L’attenzione di Nuvias nel proporre soluzioni aziendali integrate e innovative è ideale per supportare il marchio Dolby, sinonimo di tecnologia innovativa e di qualità. La tecnologia Dolby, ampiamente associata a esperienze cinematografiche spettacolari, porta lo stesso livello di eccellenza nel moderno mondo aziendale.

Il Dolby Conference Phone è più di un telefono, è il centro di controllo e la soluzione audio ideale per le videoconferenze. Unisce una qualità del suono eccezionale, che si adatta alle diverse tipologie di sale riunioni, a un'interfaccia utente elegante per avviare e gestire facilmente audio e video conferenze. Dolby Voice Camera e Dolby Voice Hub si uniscono al Dolby Conference Phone per creare una soluzione completa, Dolby Voice Room. Quest’ultima è una soluzione semplice da installare, gestire e utilizzare che si adatta in modo intelligente a vari scenari per offrire riunioni straordinarie, naturali e produttive. Inoltre, consente di superare le principali problematiche che ostacolano la produttività, come audio incomprensibile, video offuscato, fastidiosi rumori di fondo, inquadrature sbagliate e interfacce poco intuitive.

Una nuova componente chiave per l’ecosistema BlueJeans

Il sistema Dolby Voice si integra perfettamente nel portfolio Unified Communications di Nuvias e sarà un componente chiave per l’ecosistema BlueJeans. BlueJeans adotta già la tecnologia Dolby nella sua piattaforma per fornire a tutte le riunioni un’esperienza di livello superiore, esaltando ulteriormente le sue qualità leader di settore.

Gli intuitivi comandi touch-screen rendono semplice l’avviamento, la partecipazione e lo svolgimento delle riunioni, mentre il telefono per audioconferenza può anche fungere da singola interfaccia per conferenze audio, videoconferenze e condivisione dello schermo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Steve Harris, Vicepresidente della Practice di Unified Communications in Nuvias: «Nuvias è entusiasta dell’opportunità di offrire soluzioni di qualità associate al marchio Dolby per le aziende nel mercato pan-EMEA. La tecnologia Dolby si inserisce nel nostro portfolio di soluzioni aziendali innovative e rappresenta un’offerta convincente per i nostri partner di canale e i loro clienti, poiché assicura una comunicazione aziendale perfetta e intuitiva».