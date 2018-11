Appuntamento a Smau con Cambium Networks

Giovedì 25 ottobre, alle 14.30, presso l’Arena Smau ICT2, Cambium Networks ha organizzato un workshop dedicato alla connettività Wi-Fi

La connettività Wi-Fi oggi e domani. È questo il titolo del workshop organizzato da Cambium Networks per giovedì 25 ottobre, all’interno di Smau Milano.

Per il vendor di riferimento per le soluzioni di connettività wireless broadband, presente alla kermesse ICT presso il Padiglione 4 – Stand D 5, sarà l’occasione per parlare in maniera approfondita del presente e del futuro della connettività Wi-Fi, sia sotto l’aspetto tecnologico che commerciale.

L’evento, che sarà tenuto da Leo Semeraro, Inside Channel Account Manager in Italia per Cambium Networks, offrirà una panoramica sulle ultime soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks, per poi parlare anche degli incentivi Europei per il Wi-Fi pubblico analizzando gli strumenti per accedere al programma WIFI4EU e portare a termine il progetto. Vi sarà inoltre un approfondimento sulle opportunità offerte dal Wi-Fi nel mondo dell'hospitality, dove una connettività ben gestita può divenire una nuova fonte di business.

Per iscrivervi cliccate QUI.