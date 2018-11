Panasonic porta a Vision 2018 l’avanguardia per telecamere industriali

By

Dal 6 all’8 novembre, la divisione Industrial Medical Vision presenterà una soluzione per microscopia e il sistema di registrazione POVCAM 4K

Ci sarà l’intera gamma di tecnologie Panasonic al VISION 2018 di Stoccarda.

All’evento, che si terrà fra il 6 e l’8 novembre, la divisione Industrial Medical Vision di Panasonic presenterà una soluzione per microscopia costituita dalla nota microcamera Panasonic IMV GP-UH532 4K Ultra HD (nella foto) e dal sistema di registrazione 4MOS 4K MedXChange Evolution.

L’avanguardia nel settore telecamere industriali

L’azienda esibirà inoltre il sistema di registrazione POVCAM 4K e, principale attrazione in programma per la fiera di settore, la videocamera ultra-compatta dotata del sensore più piccolo sul mercato.

La microcamera Ultra HD 4K (GP-UH532) offre la testa per telecamera da 1,3” più piccola sul mercato e si presta a un’ampia gamma di applicazioni professionali. Grazie a una risoluzione di 3.840×2.160 a 50/60p, la microcamera supporta fino a 1.600 linee TV ed è in grado di creare immagini uniformi e dettagliate, con una riproduzione dei colori estremamente accurata. Dotata di varie uscite HDMI e SDI, può produrre output simultaneamente in 4K e 2K. Il più recente aggiornamento del firmware comprende, tra l’altro, svariate funzioni innovative, quali l’esposizione prolungata, il miglioramento dell’immagine WDR, il Binning e la commutazione automatica del profilo.

Un’altra novità mostrata sarà il sistema di registrazione di immagini chirurgiche 4K POVCAM, in grado di riprodurre immagini in 4K ad alta definizione, migliorate ulteriormente grazie ad uno stabilizzatore di immagini ibrido a 5 assi con zoom intelligente. La connettività supporta i flussi di streaming IP e il controllo IP (terminale LAN), mentre le registrazioni vengono effettuate su schede SDXC. Inoltre è possibile monitorare e agire in tempo reale sul sistema tramite un pannello di controllo remoto compatto e leggero, dotato di monitor LCD touchscreen.

Insieme a questi sistemi telecamera 4K Panasonic mostrerà una varietà di applicazioni complete e OEM per telecamere industriali.