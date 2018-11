Centro Computer: cresce il team

Nuove expertise potenziano i team del marketing e dei Solution Architect, arricchendo anche le risorse dell’area amministrativa

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, prosegue l’ampliamento del proprio team: Gemma De Carlo è stata nominata responsabile Marketing e Comunicazione, mentre Marco Mercuri, Lorenzo Legnari, Nicholas Minchio sono stati inseriti nell’area dei Solution Architect e Michela Guizzardi nel supporto amministrativo. Nuove risorse tutte distribuite tra la sede di Cento e gli uffici di Milano e Padova.

Con l’obbiettivo di sviluppare e veicolare al meglio la comunicazione e l’immagine digitale dell’azienda, Gemma De Carlo è impegnata nella creazione e gestione delle campagne di email marketing, coordinando e promuovendo anche le attività di formazione sui prodotti ed eventi congiunti con i principali vendor. Entrata in azienda a luglio di questo anno, De Carlo ha mostrato fin da subito, la sua grande passione per la comunicazione scritta e visiva.

Marco Mercuri invece ha iniziato in settembre il suo percorso in Centro Computer, nella divisione Solution Architect degli uffici di Milano, con l’obiettivo di curare la gestione tecnica sui progetti di migrazione, implementazione e rinnovo del parco hardware. Marco conta su un’esperienza decennale nell’ambito della consulenza su infrastrutture client/server e gestione sistemistica a livello Enterprise, con una specializzazione nell’erogazione e gestione di servizi basati su datacenter in ambito Vmware e Microsoft.

Nicholas Minchio, con la sua esperienza nell’ambito dell’informatica (sia dei settori tradizionali che di quelli più specifici come i centralini voip e l’ambito dei gestionali per studi di commercialisti), è entrato nel team di Centro Computer della sede di Padova, a giugno. Lorenzo Legnari ha intrapreso, dallo scorso marzo, il nuovo incarico di Server Solutions Architect presso gli uffici della sede di Cento di Centro Computer, sviluppando nuove certificazioni come su piattaforma HPE, dopo un pluriennale percorso all’interno di varie aziende come sistemista e project manager. Ma le novità non si fermano qui. In primavera infatti anche Michela Guizzardi è entrata ad arricchire il team dell’headquarter di Cento, nell’area della contabilità e del recupero crediti, occupandosi di gestire al meglio le scadenze nei pagamenti dei clienti, in aggiunta alla gestione di contratti, ordini e alla fatturazione di Centro Computer Next Srl, società controllata da Centro Computer, che supporta i noleggi operativi di tutte le apparecchiature informatiche.

“L’andamento di quest’anno che volge al termine rimane estremamente positivo e conferma la buona crescita dei progetti e servizi da noi erogati, elementi che sono di grande stimolo alla continua ricerca di risorse specializzate – sottolinea Roberto Vicenzi, Vice Presidente di Centro Computer -. Stiamo rispettando la strategia Vision 2020 da noi improntata un paio di anni fa, con l’obiettivo di guidare le aziende verso la trasformazione digitale e queste nuove assunzioni ci consentono di rispondere perfettamente alle esigenze delle imprese. Ma la ricerca non si ferma, continueremo la selezione di sistemisti senior, junior e di responsabili commerciali, da dislocare presso gli uffici di Padova, Milano e soprattutto nella nostra sede di Cento (FE).”