Asit e Dahua ampliano la partnership all’insegna del Digital Signage

Asit, già distributore delle soluzioni di videosorveglianza e sicurezza di Dahua Technology, sigla ora un accordo anche per la distribuzione della gamma Digital Signage

Asit, distributore a valore aggiunto con oltre 30 anni di attività e 4 sedi operative in tutta Italia, amplia l’accordo di distribuzione con Dahua Technology inserendo nella propria offerta anche le soluzioni per il Digital Signage.

Dahua Technology è attivo nell’industria della videosorveglianza, della sicurezza e del controllo accessi: la sua continua spinta verso l’innovazione è testimoniata dal recente lancio di telecamere IP a rilevamento e riconoscimento facciale potenziate dalle tecnologie di intelligenza artificiale. Ma Dahua offre anche una gamma completa di soluzioni per il Digital Signage, sia per applicazioni indoor che outdoor.

Digital Signage è la nuova gamma di monitor Dahua da interno e da esterno. Si tratta di prodotti che possono rispondere a qualsiasi esigenza e coprire ogni tipo di applicazione, grazie alla varietà di modelli e di misure: si va dai Floor-Standing (totem) per interno ed esterno, ai display LCD che offrono l’esperienza multi-touch (fino a 84’’), ai display LED sia per indoor che outdoor, fino ai Videowall con cornici super-sottili. La Piattaforma di gestione centralizzata Dahua SDK offre diverse interfacce software per far sì che la creazione, sviluppo e gestione dei contenuti multimediali sia sempre facile e intuitiva. Le applicazioni variano dalla vendita al dettaglio, ai trasporti, all’educazione, alla finanza e alla sanità.

“Abbiamo voluto completare la nostra offerta con le soluzioni per il Digital Signage di Dahua per proporre soluzioni innovative e in grado di apportare nuovo business ai nostri clienti, oltre che per andare a intercettare nuovi potenziali reseller abituati a lavorare con una clientela che richiede questo tipo di soluzioni per la comunicazione multimediale – spiega Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit -. Sono soluzioni interessanti per il cliente finale, facilmente interfacciabili: supportano infatti LAN, Wi-Fi e connessioni 3G, per un’implementazione in tutti i contesti. Nell’era in cui il marketing di contatto e la comunicazione multimediale rappresentano asset strategici per le aziende, questa nuova offerta può offrire un ulteriore fattore di revenue per reseller e system integrator.”