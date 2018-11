Su Okyo.eu 40 anni di lavoro al servizio degli oculisti

Sponsorizzato da Neovision, Okyo.eu offre materiale formativo, live surgery video e webinar a titolo gratuito

Si chiama Okyo.eu ed è nato da un’idea di Lucio e Julien Buratto il nuovo portale online con contenuti disponibili gratuitamente, previa iscrizione per gli oculisti di tutta Europa.

Sponsorizzato da Neovision Cliniche Oculistiche, la nuova piattaforma web propone live surgery video, webinar e presentazioni su varie tematiche inerenti all’oculistica con l’obiettivo di offrire la migliore risorsa di conoscenza disponibile per oftalmologi giovani ed esperti. Gli specialisti interessati possono visualizzare e utilizzare tutti i video pubblicati, a scopo non commerciale.

La gestione editoriale del portale è affidata a un Comitato di noti specialisti oculisti che valuteranno, di volta in volta, tutti i contenuti al fine di essere coerenti con gli intenti del sito.

Come riferito in una nota ufficiale da Lucio Buratto, oculista e chirurgo oftalmico che opera a Milano da oltre 30 anni: «Si tratta della prima videoteca online che raccoglie innanzitutto 40 anni di lavoro svolto nella pratica clinica quotidiana, che ho deciso di mettere a disposizione di tutti i colleghi interessati. Oltre a questi contenuti “storici”, andremo via via a pubblicare sul portale contributi e materiali provenienti dagli stessi specialisti che vorranno collaborare ad arricchirlo. Inoltre, sarà il sito ufficiale delle dirette live del congresso “Video Cataratta Refrattiva – VCR”. Contiamo così di strutturare un contatto diretto con gli oculisti italiani, rinforzando ancora di più il legame con la nostra comunità».