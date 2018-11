Avaya continua a innovare nel segmento dei telefoni IP da scrivania

I nuovi telefoni Avaya Vantage di scena a Dubai hanno mostrato le potenzialità della traduzione vocale simultanea in tempo reale

In occasione del GITEX, svoltosi di recente a Dubai, Avaya ha messo in mostra tutte le potenzialità dei telefoni Avaya Vantage, che offrono nuove modalità di collegare utenti e dipendenti. In particolare, è stata presentata una demo di una nuova applicazione che consente la traduzione vocale simultanea in tempo reale che, ad esempio, potrebbe essere utilizzata per consentire ai 25 milioni di visitatori internazionali previsti al prossimo Expo di Dubai, che parlano più di 1.000 lingue, di comunicare e condividere idee in modo semplice ed efficace.

Verso una comunicazione sempre più aperta e diversificata

In tal senso, gli endpoint Vantage di Avaya sono progettati per abilitare le comunicazioni. Portano la potenza delle API e delle applicazioni su un dispositivo desktop sempre attivo e con un’interfaccia familiare per l’utente. Queste recenti novità dimostrano che l’azienda mantiene la propria leadership in termini di innovazione nel segmento dei telefoni IP da scrivania.

Quest'anno Avaya è una delle due sole aziende posizionate come “Leader” globale nel Gartner Magic Quadrant 2018 sia per le soluzioni di Unified Communication sia per quanto riguarda le infrastrutture di Contact Center