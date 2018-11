Da G DATA un nuovo programma per gli MSSP

Forte della propria proposta di suite complete per l’erogazione di servizi di sicurezza IT gestiti, G DATA annuncia il nuovo programma per MSSP

Cloud, servizi gestiti e innovazione nello Smau di G DATA che, nell’edizione milanese della kermesse ICT più importante del panorama italiano, ha confermato la propria carica innovativa presentando le sue tecnologie al servizio delle aziende e dei consumatori.

A partire da una cybersecurity intelligente capace di svincolarsi dal concetto di protezione limitata all’endpoint per abbracciare in modo più esteso sia la tutela del dato fruito all’interno o all’esterno del perimetro aziendale sia la continuità dei servizi aziendali, le tecnologie analitiche al servizio della clientela non mancano.

Si spazia da G DATA Total Control Business a G DATA Managed Endpoint Security (MES) mentre, negli scorsi mesi, i nuovi strumenti NGAV (next Generation Antivirus), tra cui Filecloud e Behaviour Blocker, hanno bloccato l’11,6% dei tentativi di infezione con malware non noti su scala globale.

Non solo. Secondo quanto ribadito da Giulio Vada, Country Manager di G DATA Italia: «Il nuovo anno porterà alla clientela business di G DATA anche una declinazione delle proprie soluzioni per ambienti virtualizzati, che completerà la gamma di piattaforme attraverso cui fruire della protezione pluripremiata di G DATA».

Numerose le novità anche per il canale

Fattori oggettivi come le normative entrate in vigore quest’anno, oltre all’onnipresenza mediatica degli incidenti informatici, hanno contribuito a una maggior consapevolezza dei rischi e dato adito quanto meno al tentativo di innalzare gli standard di sicurezza presso le aziende, generando nuove esigenze di cybersecurity. Una tendenza confermata dal fatto che il modulo di Patch Management aggiuntivo per G DATA Endpoint Protection e integrato in G DATA Total Control è stato tra i prodotti più venduti dell’anno. Ma non solo, l’IoT, il cloud, la fruibilità “as a Service” di qualsiasi cosa ha generato nuovi desiderata in termini di accesso ai servizi di sicurezza, che il canale è ancora parzialmente impreparato ad affrontare.

In tal senso, G DATA Managed Endpoint Security si è rivelato il prodotto più ricercato dagli operatori di canale che desiderano accedere al mercato dei servizi gestiti erogati via cloud come dagli MSSP intenzionati a completare il proprio portafoglio servizi.

Da qui la decisione di lanciare a SMAU un partner program ad hoc per chi eroga i servizi di sicurezza gestita, che ben si discosta dal modello di programma di canale tradizionale per quanto riguarda certificazioni, listino ed erogazione di eventuali bonus, e di rendere multitenant anche la console di gestione delle soluzioni business G DATA tradizionali, una nuova funzionalità che sarà disponibile con le nuove release previste per il prossimo anno.

Premio alla formula Insurtech di G DATA, Reale Mutua e Margas

Altro motivo di orgoglio per G DATA a SMAU 2018 è la polizza assicurativa “Privacy & CyberRisk” sviluppata insieme a Reale Mutua e al Broker Margas. Al noto Istituto Assicurativo torinese sarà infatti conferito il Premio Innovazione Smau 2018: una conferma della bontà della proposta di sostegno alle PMI nell’azzeramento dell’impatto economico di eventuali rischi residui in termini di tutela dei dati.