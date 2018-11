AVM è al Broadband World Forum 2018

Lo specialista berlinese gioca in casa e, fino al 25 ottobre, sarà alla Berlin Messe con novità Mesh e il nuovo sistema operativo FRITZ!OS 7

AVM ha portato tutta l’offerta FRITZ!Box al Broadband World Forum, di scena a Berlino fino al 25 ottobre. L’evento sarà per il produttore tedesco l’occasione di mostrare anche le nuove funzioni mesh per Wi-Fi per una copertura ottimale anche sulle lunghe distanze e connessioni stabili delle reti domestiche.

Presso la Hall 21a, allo Stand C107, AVM ha, inoltre, acceso i riflettori sul nuovo modello FRITZ!Box 7583, che supporta tutte le tecnologie DSL, da VDSL a G.fast con 106 MHz e 212 MHz. Grazie alle interfacce Dual Line, FRITZ!Box 7583 offre tutte queste tecnologie DSL (bonding).

Da non perdere, poi, l’offerta modem con i modelli FRITZ!Box 5490 (AON) e 5491 (GPON), che possono essere utilizzati per la fibra ottica, il modello FRITZ!Box 6591 via cavo per DOCSIS 3.1 e i modelli FRITZ!Box 7590 e 6890 LTE, che completano le soluzioni in esposizione a BBWF.

Tra le novità AVM alla manifestazione berlinese, anche il sistema operativo FRITZ!OS 7 grazie al quale è possibile integrare nella propria rete domestica tutti i dispositivi FRITZ! per una rete mesh senza paragoni, unitamente alle applicazioni di telefonia e rendendo smart ogni ambiente.

Inoltre, il nuovo FRITZ! Repeater 3000, un ripetitore di rete con tre unità radio (2,4 GHz e 2 x 5 GHz) con un elevato livello di throughput dei dati che soddisfa i requisiti più elevati per le connessioni wireless per molti dispositivi mobili.