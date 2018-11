Lenovo guarda già ai regali sotto l’albero

Per Natale Lenovo propone dispositivi per tutti i gusti e budget e tre nuovi smartphone Motorola per tutta la famiglia

Per giocare d’anticipo ed evitare i regali di Natale dell’ultimo minuto, Lenovo propone di soddisfare le aspettative di tutti con il convertibile 2-in-1 Yoga C930, il detachable 2-in-1 Miix 630, il laptop superslim IdeaPad 530S e tre nuovi smartphone moto g6 per tutta la famiglia.

Con Miix 630 (disponibile a partire da 999 euro, IVA inclusa), i laptop del passato sono un ricordo lontano. Questo detachable 2-in-1 unisce la mobilità dei PC unite alla disponibilità always-on di Qualcomm Snapdragon 835 Mobile PC e alla connessione di uno smartphone grazie alla rete LTE 4G1, unite alla flessibilità e la produttività di un laptop Windows 10 S. Non mancano tastiera full-size retroilluminata, trackpad e la Lenovo Digital Pen con 1.024 livelli di sensibilità in modo da poter scrivere, disegnare o annotare con Windows Ink per un’esperienza simile alla penna su carta. Con i suoi 1,33 kg, uno spessore di soli 15,5 mm e fino a 20 ore di riproduzione video in locale2, Miix 630 è il compagno ideale per chi, oltre ad essere sempre connesso, desidera una mobilità estrema.

Con Yoga C930 l’intrattenimnto è di un altro livello, a partire da 1.499 euro, IVA inclusa. Durante il periodo natalizio spesso ci si concede qualche lusso in più, come mettersi in pari con la serie TV preferita o guardare quel film che al cinema ci era proprio sfuggito. Yoga C930 non è solo il 2-in-1 convertibile top di gamma di Lenovo basato su Windows 10, ma il migliore amico e regalo perfetto per i fan dell’intrattenimento su schermo. È infatti il primo laptop che integra l’esclusivo e innovativo altoparlante rotante (perché alloggiato proprio nella cerniera del convertibile) con Dolby Atmos Speaker System2 per una qualità audio eccezionale. E le buone notizie per gli appassionati di sport, film e serie TV non finiscono qui: Yoga C930 supporta anche Dolby Vision HDR per una resa brillante delle immagini.

E per gli studenti che stanno preparando la sessione invernale? Lenovo IdeaPad 530S è la scelta migliore in termini di leggerezza, con un prezzo a partire da 999 euro, IVA inclusa

Davvero il regalo giusto per chi è alla ricerca di un laptop Windows 10 ma non dispone di un budget illimitato. Ancora più leggero e performante, è studiato per dare il meglio per chi lavora spesso in mobilità. Pesa solo 1,35 kg e, con uno spessore di soli 1,5 cm e disponibile con display Full HD da 14 o 15 pollici, IdeaPad 530S è perfetto per essere infilato nello zaino e portato a lezione. Il design dello chassis, interamente in alluminio e disponibile in diverse colorazioni, lo rende inoltre particolarmente robusto. Monta processori Intel Core di ottava generazione e schede grafiche NVIDIA MX130 o MX150, per gli utilizzi di gaming leggero e l’editing fotografico. L’audio Dolby è ottimizzato per altoparlanti Harman®, per poter godere appieno dei programmi di intrattenimento durante la pausa studio.

Infine, la nuova famiglia moto g6 è la combinazione perfetta per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità, stile ed esperienza

I dispositivi moto g6 play, moto g6 e moto g6 plus possiedono le innovazioni più richieste dalle persone. Basati su Android 8.0 Oreo, questi smartphone si distinguono per gli ampi display e l’elegante design senza rinunciare a potenza e velocità garantite dai processori Qualcomm Snapdragon. All’interno dei dispositivi sono integrate le fantastiche “Moto Experiences” che sfruttano le opportunità dell’Intelligenza Artificiale. Il moto g6 è progettato per sorprendere con il suo display Max Vision Full HD+ da 5,7” che riproduce perfettamente le immagini assicurando colori vivaci e dettagli precisi. Il moto g6 playcon la potente batteria da 4000 mAh consente di mantenere invariati i ritmi frenetici senza rinunciare al tempo dedicato al divertimento. Il moto g6 plus scatta foto creative con il suo software innovativo, grazie alla tecnologia di messa a fuoco automatica Dual Pixel.

moto g6 è disponibile (in esclusiva Amazon) a partire da 269 euro, moto g6 play da 199 euro e moto g6 plus a partire da 299 euro.