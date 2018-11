Premiato l’impegno di Business Reply sulle tecnologie Oracle

La società ha vinto l’“Oracle Excellence Award for Specialized Partner of the Year – EMEA in ERPM Cloud”

Business Reply, la società del gruppo Reply specializzata nella creazione di sistemi integrati basati su suite di applicazioni Oracle, ha ricevuto il riconoscimento di “Oracle Excellence Award for Specialized Partner of the Year – EMEA in ERPM Cloud”.

Questo premio incoraggia l’innovazione tra i membri dell’Oracle PartnerNetwork (OPN), che utilizzano i prodotti e la tecnologia Oracle per creare valore per i clienti e generare nuovo potenziale di business.

L’obiettivo dei partner Oracle è, infatti, accelerare l’innovazione dei clienti e la loro adozione del cloud: dalla pianificazione e implementazione aziendale ai servizi di connettività e di data center, i membri dell’Oracle PartnerNetwork (OPN) forniscono il supporto necessario a massimizzare il valore delle soluzioni Oracle Cloud. L’Oracle PartnerNetwork offre ai suoi membri opportunità uniche per accelerare ed espandere la propria attività.

Progetti ERP Cloud su tecnologie Oracle che pagano

A testimonianza dell’eccezionale lavoro svolto per il successo dei propri clienti attraverso l’offerta ERP Cloud e per aver implementato soluzioni innovative basate sui prodotti Oracle, Business Reply, membro “Platinum Cloud Select” dell’Oracle PartnerNetwork (OPN), è stata dunque premiata con questo importante riconoscimento.

Nello specifico, la società del gruppo Reply specializzata su Oracle SaaS, è stata in grado di comprendere i vantaggi a lungo termine del cloud e ha supportato le aziende europee nel cogliere il potenziale del cloud, dando vita ad ambiziosi progetti ERP Cloud, in grado di trasformare profondamente il business e i servizi offerti.

Business Reply rappresenta un punto di riferimento per le aziende che implementano servizi ERP e Corporate Governance, e garantisce una profonda conoscenza dei processi aziendali insieme ad una forte competenza tecnica su tutte le soluzioni applicative Oracle.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Javier Torres, Vice President Alliances & Channels Oracle EMEA: «Business Reply ha dimostrato un eccezionale livello di innovazione nel fornire soluzioni ERP Cloud basate su tecnologie Oracle, risolvendo le sfide aziendali più critiche dei nostri clienti. Questo risultato testimonia la loro dedizione nel fornire soluzioni d’eccellenza per i clienti, portando valore e risultati di business reali».