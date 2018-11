Storage di INFINIDAT per i partner EMEA di Arrow Electronics

Siglato un accordo di distribuzione per rispondere alle crescenti esigenze di capacità storage da parte delle aziende

Grazie all’accordo di distribuzione siglato con Arrow Electronics, lo specialista indipendente di soluzioni di data storage enterprise INFINIDAT potrà beneficiare della rete consolidata di partner di Arrow in Austria, Benelux, Germania, Iberia, Israele, Italia, Scandinavia e Svizzera.

Per il canale di Arrow questo significherà avere a disposizione un’innovativa tecnologia software-defined storage enterprise basata su algoritmi di AI e di machine learning per fornire elevate prestazioni e affidabilità, anche in modalità “pay as you grow”.

Il tutto per pool di dati di qualsiasi natura e dimensione con prestazioni equivalenti (o superiori) ai sistemi All-Flash e un grado di affidabilità “7×9” (99,99999%) a prezzi estremamente competitivi.

Nuove opportunità di gestione e analisi dei dati

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hanan Altif, EMEA channel director di INFINIDAT: «Arrow è un’azienda con consolidate capacità nella distribuzione di sistemi storage di livello enterprise. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e in alcuni Paesi sono già stati completati i primi progetti congiunti».

Dal canto suo, come evidenziato da Alexis Brabant, vice president sales di Arrow enterprise computing solutions business in EMEA: «Con INFINIDAT i nostri partner di canale e i loro clienti avranno a disposizione un set di tecnologie storage dedicate alla protezione dei dati, alla business continuity e all’integrazione con i servizi cloud, che garantisce elevate prestazioni».