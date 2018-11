Asit: nuova nomina per Elena Semplici

Il distributore continua nella sua strategia di crescita con l’ingresso di Elena Semplici nominata Product Manager UCC

Elena Semplici è stata nominata Product Manager UCC in Asit, distributore attivo in Italia da oltre 30 anni.

Semplici vanta una lunga esperienza nelle Unified Communications e in Asit si occuperà di sviluppare le vendite dei brand 3CX, Jabra, Lifesize, Sennheiser e Yealink.

Nelle sue precedenti posizioni, ha ricoperto la carica di Product Sales UC in Nuvias Group. Dal 2012 al 2017 è stata Business Developer & Channel Manager per la divisione IP Telephony & UC in EDSlan, e prima ancora Services Sales Manager in Polycom con responsabilità delle vendite dei servizi Polycom in Italia, Spagna e Portogallo. Dal 2000 al 2009 ha lavorato in Microsoft come Solution Specialist di Exchange e Skype For Business.

Elena sarà operativa dalla nuova sede di Vimercate e affiancherà altre due risorse recentemente entrate nell’organico di Asit: Orietta Riva, Sales Account Manager, e Debora Lombardo, Inside Sales Manager.

“Stiamo puntando molto allo sviluppo del business in ambito Unified Communications – spiega Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit -. Abbiamo inserito nella nostra offerta brand leader per completare la nostra proposition verso gli attuali clienti e per intercettare anche nuovi rivenditori che operano prevalentemente nel mondo IT e che sono alla ricerca di soluzioni facili da utilizzare, gestire e distribuire. L’esperienza di Elena in questo segmento di mercato ci aiuterà ad ampliare il business e a offrire un supporto qualificato a chi vorrà lavorare con noi.