Commvault e NetApp estendono la partnership per incrementare l’offerta di soluzioni di backup e recovery

La soluzione software di Commvault dedicata al mondo enterprise e mid-market è disponibile direttamente tramite NetApp e i suoi partner di canale, e integrata nelle piattaforme storage di NetApp

Commvault, azienda attiva nella protezione dei dati e nella gestione delle informazioni in ogni ambiente ibrido, annuncia la disponibilità del software Commvault Complete Backup & Recovery tramite NetApp e i suoi partner di canale.

Principale soluzione software per il backup all’interno del portfolio NetApp, Commvault Complete Backup & Recovery offre maggiori funzionalità per ogni tipologia di ambiente, on-premise, ibrido o cloud.

Si estende così la collaborazione tecnologica tra le due aziende, per permettere ai clienti NetApp di semplificare le operazioni di backup e recovery end-to-end. Diventando un rivenditore completo, sia NetApp che i suoi partner di canale possono proporre una soluzione NetApp che includa il software Complete Backup & Recovery di Commvault. In questo modo, NetApp affianca la soluzione di backup e recovery alla propria innovativa offerta Data Fabric, consentendo ai clienti di facilitare la gestione degli snapshot e di backup e ripristino e di estendere la protezione dei dati al cloud.

“Commvault Complete Backup & Recovery si allinea al nostro approccio Data Fabric per fornire alle aziende accesso e controllo ai dati senza precedenti, per supportarle nel raggiungere i propri obiettivi di business e proteggere informazioni e asset fondamentali – spiega Joel Reich, Executive Vice President e General Manager, Storage Systems and Software business unit, NetApp -. La collaborazione con Commvault permette a NetApp di offrire la più moderna gamma di prodotti e servizi a clienti e partner di canale”.

“Insieme a NetApp, aiutiamo i clienti a ridurre la complessità e i costi IT e della gestione dei dati, eliminando la necessità di installare molteplici soluzioni software e hardware o strumenti single-purpose – sottolinea Owen Taraniuk, Head of Worldwide Partnerships and Market Development di Commvault -. La combinazione delle nostre soluzioni rende le infrastrutture più efficienti e aiuta i clienti a gestire la crescita dello storage. Commvault consente il ripristino e la gestione dei dati offsite, rendendo la protezione una funzione di business. L’ampliamento della partnership testimonia il successo della strategia di Commvault nel ruolo di partner”.