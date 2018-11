“Tutto esaurito” per VoipVoice allo SMAU Milano

Oltre mille visitatori allo stand del Provider VoIP Business Oriented

Grande successo di VoipVoice, provider VoIP business oriented, alla tappa milanese di Smau, la principale fiera di riferimento dedicata all’innovazione tecnologica nel settore ICT, che si è svolta a Fieramilanocity il 23, 24 e 25 ottobre.

Oltre 1.000 energy drink #ENERGYVOIP distribuiti ai visitatori e ai tantissimi partner System Integrator e Installatori che si sono fermati allo stand durante la tre giorni per conoscere le novità dell’azienda, su tutte il VoipAir, la connettività wireless di VoipVoice che, ovviando al problema della mancata copertura broadband tradizionale, riesce a portare internet ovunque tramite ponte radio.

“Il VoipAir permetterà non solo di raggiungere con copertura internet tutti i punti del territorio nazionale per andare incontro alle esigenze di quelle aziende che fino a poco fa non avevano possibilità di connettersi – afferma Simone Terreni, Managing Director VoipVoice – ma soprattutto potrà servire come connettività di backup, cioè come alternativa alla connettività principale. Rimanere senza internet infatti non è più concepibile per le aziende, senza internet tutte le attività si fermano e questo non deve accadere! Ovviamente – continua Terreni – dove c’è connettività c’è VoIP, adesso proprio non ci sono più scuse per non installarlo!”

Smau Milano è stato anche il palcoscenico dove VoipVoice ha lanciato la call di ricerca per gli Special Partner, installatori e System Integrator che hanno voglia di investire nella diffusione del VoIP.

“VoipVoice è un’azienda che cresce e vogliamo aumentare ancora di più la nostra rete vendita; cerchiamo per questo persone che credano nel nostro progetto per contribuire alla digitalizzazione dell’Italia” afferma Terreni “anche il gadget che abbiamo distribuito, l’energy drink “Dai forza al tuo Business!” sottolinea questo concetto, il VoIP è un investimento e con questa tecnologia si può assolutamente fare la differenza”.