A Vision 2018 il focus di Avnet Silica su intelligenza artificiale e deep-learning

By

Avnet Silica esporrà soluzioni di imaging e tecnologie correlate insieme ai suoi partner, Xilinx e ON Semiconductor

Avnet Silica sarà presente a Vision , la principale manifestazione mondiale dedicata alle applicazioni di visione artificiale che si terrà a Stoccarda, in Germania, dal 6 all'8 novembre 2018. Avnet Silica presenterà una serie di dimostrazioni tecnologiche avanzate presso il proprio stand (1C82 – padiglione 1), in collaborazione con due dei suoi principali partner: Xilinx e ON Semiconductor.

A Vision, nello spazio Avnet Silica, saranno esposte alcune delle principali tecnologie di intelligenza artificiale e di deep learning, affiancate da sei dimostrazioni:

· Basata sulle soluzioni DeePhi di Xilinx per l’implementazione di reti neurali accelerate e ottimizzate, la demo mostra un sistema che offre prestazioni rivoluzionarie supportate da altissima efficienza energetica, bassa latenza e riconfigurabilità necessarie per sviluppare soluzioni edge quali rilevamento di oggetti, riconoscimento facciale e gestuale, segmentazione e analisi video.

· Accelerazione di algoritmi Machine Learning su board Alveo™ che consente agli sviluppatori di implementare e ottimizzare l’inferenza di reti neurali utilizzando schede di accelerazione Xilinx Alveo per Data Center o ambienti basati su cloud. La soluzione è basata sul motore di elaborazione xDNN (Deep Neural Network) di Xilinx, un acceleratore DNN ad alte prestazioni e ad elevata efficienza energetica che surclassa le comuni piattaforme CPU e GPU.

· Piattaforma ad alta flessibilità per l'elaborazione di immagini e video HDR Denali-MC di Pinnacle Imaging Systems. La demo gira su un SoC Xilinx Zynq 7000 ed è corredata da un sensore AR0239 di ON Semiconductor. Il tutto offre una combinazione caratterizzata dalla gamma dinamica più elevata possibile (HDR), compensando al contempo gli artefatti causati dal movimento.

· Piattaforma di sviluppo multicamera di Avnet Silica con funzioni di intelligenza artificiale accelerata che velocizza lo sviluppo di progetti di computer vision, AI e apprendimento automatico. Il sistema offre una soluzione di imaging completa che permette di collegare più telecamere a una piattaforma di sviluppo Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC.

· Orientata alle applicazioni di sorveglianza basate su cloud, questa demo sfrutta il motore di streaming video personalizzato di Skreen in esecuzione su schede acceleratore Xilinx Alveo, nonché i servizi cloud AWS EC2 e Nimbix NX5. Utilizzando un'architettura modulare, l'Interactive Experience Engine di Skreens utilizza la tecnologia brevettata Interactive Multi-Layering per fornire video codificati in tempo reale e contenuti interattivi su qualsiasi output che incorpori algoritmi Machine Learning in prodotti e servizi video-intensive.

· L'ultima demo è basata sul sensore di immagini XGS12000 di ON Semiconductor per applicazioni industriali. Semplificando e accelerando il time-to-market di nuovi progetti di telecamere, il sensore permette di sviluppare, implementando delle minime modifiche, un unico progetto di telecamera in grado di supportare risoluzioni multiple e differenti configurazioni di pixel.

"Siamo presenti a Vision 2018 per dimostrare le più recenti tecnologie di AI e di apprendimento automatico di nuova generazione – ha dichiarato Alexander Friebe, Supplier Line Manager di Avnet Silica -. Grazie a un esclusivo ecosistema end-to-end e lavorando a stretto contatto con partner all'avanguardia quali Xilinx e ON Semiconductor, Avnet Silica è costantemente impegnata a offrire le più recenti tecnologie di imaging, realizzando soluzioni avanzate per i mercati industriali".