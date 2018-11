Arriva Orbi Voice, lo smart living secondo Netgear

Il nuovo sistema Wi-Fi Mesh combina il servizio vocale Amazon Alexa con l’audio Harman Kardon per una copertura wireless senza zone morte

Intenta a rivoluzionare lo smart living, Netgear ha presentato Orbi Voice, il primo sistema al mondo Wi-Fi Mesh, servizio vocale Amazon Alexa e audio Harman Kardon che evita gli stress della scarsa copertura Wi-Fi eliminando le zone morte.

Design moderno ed elegante, Orbi Voice è, infatti, lo smart speaker perfetto per qualsiasi ambiente, in grado di regalare una connessione perfetta in qualsiasi angolo della propria casa senza stress.

Lo si può posizionare in salotto, per godersi un momento di pace con della buona musica o un interessante poadcast, in cucina durante la cena o il pranzo per essere aggiornati sulle news o le condizioni meteo per il weekend, in camera da letto per godersi un audiolibro o la canzone preferita, comodamente sdraiati. L’audio premium offerto da Harman Kardon regala suoni definiti e un’incredibile ricchezza di tonalità.

A sua volta, Amazon Alexa è il servizio vocale intelligente, basato sul cloud, con cui si potrà dialogare attraverso Orbi Voice. Sarà possibile chiedere ad Alexa di ascoltare musica, le ultime notizie, le previsioni meteo e controllare con un semplice comando vocale i dispositivi per la casa intelligente.

Sempre con Alexa sarà possibile ascoltare tramite Orbi Voice la propria musica preferita attraverso le più popolari piattaforme come Spotify, Amazon Music, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Deezer e altre ancora, così come aggiungere un appuntamento al calendario.

Disponibile sia nel kit RBK50V insieme al router Orbi Tri-Band Wi-Fi, sia come singolo satellite (RBS40V) che può essere aggiunto a qualsiasi sistema Orbi, Orbi Voice offre un sistema Wi-Fi Mesh con un’installazione estremamente facile, intuitiva e veloce tramite app e un unico nome di rete WiFi in tutta la casa.

Con l’app Orbi, è possibile impostare il parental control Circle By Disney, per gestire i contenuti e il tempo trascorso online dai piccoli di casa, nonché regolare volume ed equalizzatori, lavorando sui bassi e gli acuti degli altoparlanti woofer (9 cm) e tweeter (3 cm).

Il tutto acquistabile comodamente su Amazon dove sono in vendita:

– il sistema Orbi Mesh WiFi (RBK50V), costituito da un router Orbi Tri-Band Wi-Fi e dal satellite VoiceWiFi al prezzo consigliato di 499 euro.

– il Satellite aggiuntivo Orbi Voice Smart Speaker e satellite WiFi Mesh (RBS40V) – per chi già dispone di un sistema WiFi Orbi al prezzo consigliato di 329 euro.