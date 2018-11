Jabra migliora la qualità audio nei contact center

Jabra Engage 50 è una cuffia digitale professionale con cavo che offre tecnologia brevettata per cancellazione del rumore e analisi delle chiamate

Jabra ha lanciato sul mercato Engage 50, cuffia digitale professionale – in versione Mono a 180 euro e Stereo a 200 euro – con cavo che stabilisce nuovi standard per la qualità delle chiamate e la produttività degli addetti ai contact center digitali.

Progettata specificamente per contact center digitali e ambienti in cui si adoperano softphone, e dotate di funzionalità che contrastano il rumore e le interruzioni per favorire la customer satisfaction.

In particolare, la nuova cuffia detiene tre brevetti per funzioni che migliorano la qualità delle chiamate: il suo sistema a 3 microfoni per ridurre i suoni indesiderati, il chip di elaborazione incorporato direttamente nell’auricolare, e i miglioramenti audio che bilanciano il suono in entrata e si adattano automaticamente alle preferenze degli utenti.

Oltre a questi brevetti, Engage 50 è dotata di un accessorio per il controllo delle chiamate, il Jabra Engage Link, che permette agli operatori di regolare i livelli del volume e di attivare e disattivare la modalità “silenziosa”, di accedere alla composizione rapida, di rispondere e terminare le chiamate e di aggiornare le spie di stato con il solo tocco di un tasto.

Al tempo stesso Jabra Engage 50 è la prima cuffia nella categoria a offrire entrata USB-C per una connessione facile a pc e dispositivi mobili con l’opzione della connettività USB-A come accessorio.

Focus sulla customer satisfaction

Jabra ha progettato, infatti, Engage 50 per risolvere i problemi delle società che si devono rapportare ai clienti.

Compatibile con piattaforme softphone on-premises, basate su cloud, l’ultima nata vanta un audio stereo e una super banda larga capaci di offrire conversazioni nitide e realistiche con livelli massimi di protezione dell’udito per gli operatori.

Attraverso un software appositamente progettato per fornire un’accurata analisi delle chiamate, Jabra Engage 50 consente alle aziende di prendere decisioni basate sui dati per migliorare la qualità complessiva delle chiamate.

Quando si utilizza Jabra Engage 50, l’utente riceve una guida sullo schermo in tempo reale tramite il software Jabra Direct per regolare l’archetto del microfono se questo non è collocato in una posizione ideale e deve essere sottoposto ad aggiustamento per offrire la migliore qualità di chiamata finalizzata alla customer satisfaction.

Inoltre, con il software Jabra Express, la società può ottenere una panoramica dei dati per singoli utenti o per gruppi. Ad esempio, le misurazioni del rumore di fondo forniscono alle imprese un’indicazione di aree o periodi di tempo in cui il rumore supera una determinata soglia. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati per ridurre il rumore e migliorare la produttività.

La cuffia, infine, risolve il problema delle interruzioni che influiscono sul focus del lavoro degli agenti, grazie alle luci di stato multicolore su entrambi i padiglioni auricolari.