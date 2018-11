Orange Business Services accelera l’IoT in azienda

IoT Connect Anywhere di Orange Business Services consente alle aziende di creare reti LoRa private per progetti Internet of Things

Si chiama IoT Connect Anywhere l’offerta di connettività LPWA (Low Area Wide Area Network) basata su tecnologia LoRa open standard firmata Orange Business Services.

Si tratta di una soluzione IoT globale gestita, scalabile e conveniente in grado di fornire connettività on-premise adatta per una vasta gamma di applicazioni, che includono gestione di energia e fluidi, monitoraggio in loco, perimetro virtuale, controllo dei rifiuti, misurazione ambientale, illuminazione e monitoraggio dei parcheggi nelle smart city.

Via la complessità dalla connessione di dispositivi IoT

IoT Connect Anywhere offre ai clienti connettività scalabile end-to-end tra dispositivi e una piattaforma di gestione dei dati. È conveniente, perché non richiede alcun investimento di hardware importante. Si basa sulla piattaforma di IoT e analytics Datavenue di Orange Business Services, progettata per raccogliere, analizzare e trasformare dati grezzi in informazioni fruibili. Orange può anche fornire consulenza e competenze di integrazione per offrire ancora maggiori garanzie del successo di un progetto.

LoRa è una tecnologia di rete a basso costo e ad alta efficienza energetica, in grado di trasmettere dati su una vasta area in modalità wireless, rendendola adatta a luoghi accidentati, ambienti urbani ad alta densità o campus industriali. Consuma circa 15 volte meno energia di una rete cellulare. È anche estremamente flessibile e facile da installare, perché richiede solo piccoli gateway dotati di antenne. LoRa prevede anche la crittografia così che la rete sia completamente protetta. Oltre ai meccanismi di sicurezza del protocollo LoRaWAN, IoT Connect Anywhere include il trasporto sicuro tra il gateway e la rete e la consegna dei dati tramite HTTPS.

Ciò significa che tutte le comunicazioni tra il browser e il sito Web sono crittografate.

Coprire ogni fase del viaggio dei dati dei clienti

Attualmente Orange sta impiegando IoT Connect Anywhere presso una multinazionale di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti in tutto il suo campus diffuso per monitorare gli asset mobili e gestire le risorse. Grazie a un esteso sistema di tunnel sotterranei, gli asset mobili vengono tracciati tramite un tracker GPS abilitato LoRa utilizzando una LoRaWAN privata quando ci si trova al di fuori del sistema di tunnel. Integrando la soluzione nella piattaforma operativa preesistente, da oggi è possibile il monitoraggio continuo e il sistema di segnalazioni di geo-fence.