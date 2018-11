Npo Sistemi nominata da Veeam Platinum Reseller

E’ il più alto livello del programma Veeam ProPartner

Npo Sistemi ha ottenuto lo status di Platinum, il livello più alto del programma Veeam ProPartner. In qualità di partner chiave all'interno del programma, Npo Sistemi vanta una comprovata storia di successo nella fornitura di soluzioni di Intelligent Data Management basate su Veeam Software per soddisfare le esigenze di un business always-on.



Stefano Lombardi, Marketing Manager Npo Sistemi, commenta: "Essere un Platinum Reseller del Veeam ProPartner Program ci permette di offrire un servizio unico ai nostri clienti, dando loro valore aggiunto e supporto per affrontare le sfide dell'iper-crescita e dell'iper-espansione dei dati. In particolare ora che gli approcci tradizionali alla gestione dei dati stanno diventando sempre più costosi e inadeguati per soddisfare le moderne esigenze di business."



Gilles Pommier, Vice President Channel and Alliances EMEA, Veeam, dichiara: “In qualità di Platinum Reseller, Npo Sistemi si è allineata ancora di più con il business e l'approccio proattivo di Veeam alla gestione dei dati, giocando un ruolo chiave nell'identificare le opportunità che aiutano i clienti a gestire i loro dati in modo intelligente, aiutandoli ad adattarsi e ad anticipare le esigenze di un mercato in continua crescita, che richiede innovazione e scalabilità.”



Lavorando insieme a Veeam, Npo Sistemi è in grado di fornire l’hyper-availability in ambienti multi-cloud, supportando clienti di qualsiasi dimensione nel loro percorso verso l’Intelligent Data Management.