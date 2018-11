EET e HUDDLY IQ CAMERA

Con Huddly IQ, finalmente videoconferenze senza limiti

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

EET Europarts è lieta di presentare la sua nuova proposta: Huddly IQ Camera. La videocamera intelligente che permette una collaborazione in videoconferenza ottimale.

Huddly è un’azienda norvegese che combina hardware, software e AI (intelligenza artificiale) per creare prodotti intelligenti in grado di svolgere meeting e conferenze da remoto. Le soluzioni sviluppate da Huddly favoriscono la collaborazione tra i team grazie alla progettazione di un hardware in grado di rendere le videocamere intelligenti, semplici, piccole ed economiche, rese ancora più funzionali dalla creazione di una piattaforma software aggiornabile.

IQ è un dispositivo per videoconferenze agile e immediato che, grazie ad un grandangolo a 150°, una serie di microfoni incorporati e funzionalità di intelligenza artificiale, fanno di questa soluzione l’ottimale per le aziende di qualunque dimensione. Il grandangolo montato consente di coinvolgere nella ripresa tutti i partecipanti, creando una visione ottimale anche di coloro che si trovano alle estremità.

IQ semplifica il controllo della telecamera automatizzando l’esperienza d’uso grazie a un motore neurale che consente di vedere, comprendere e rispondere agli stimoli provenienti dall’ambiente in tempo reale. Il dispositivo è ‘consapevole’ di chi è presente nella stanza, è in grado di individuare e inquadrare automaticamente le persone e di calcolare il numero dei partecipanti. La fotocamera, inoltre, consente uno zoom fino a 3 volte, regola automaticamente la luminosità e, se montata al contrario, riconosce il problema e lo risolve in modo autonomo.

La fotocamera permette incontri in remoto impeccabili, dall’audio vivace e nitido. Infatti, grazie alla sua ingegnerizzazione che esclude componenti mobili, Huddly IQ trova la sua forza nella compattezza e silenziosità, caratteristica basilare per strumenti di questa tipologia. Per un audio perfetto, IQ si completa di una serie di microfoni integrati in grado di trasmettere e far percepire la voce di ogni partecipante in modo chiaro.

Tutti dati vengono processati da Huddly IQ, senza il bisogno di inviarli a computer o piattaforme digitali, caratteristica che consente un livello superiore di privacy e sicurezza.

La videocamera è compatibile con gli standard USB, video e audio. Tutto ciò, unito al fatto che sia agevolmente trasportabile, rende IQ una fotocamera per videoconferenze estremamente versatile.

EET offre, così, la possibilità di svolgere meeting aziendali in serenità e sicurezza, senza incomprensioni dovute alla scarsa qualità audio-video e favorendo la riservatezza delle informazioni.