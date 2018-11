Cat S61: smartphone rugged a prova di zombie

Nella notte più terrificante dell’anno, il nuovo Cat S61 offre puntatore laser e protezione contro cadute e liquidi

Anche per questo Halloween il mondo si sta preparando ad affrontare una serie infinita di orrori contro la quale Cat S61 promette di essere lo strumento ideale per affrontare un’orda di zombie nella notte più terrificante dell’anno.

Ideale non solo per i professionisti e per chi lo usa per lavoro, lo smartphone rugged offre puntatore laser per misurare la distanza dal nemico, mentre la fotocamera termica, che individua presenza o assenza di fonti di calore anche in una stanza buia, diverrà lo strumento perfetto per identificare la presenza dei mostri.

Ma cosa può succedere quando uno zombie mette le sue mani su un CatS61? Un breve video, che immortala gli zombie in azione, mostra alcune delle speciali caratteristiche di Cat S61. Lo smartphone proposto in Italia da Ingram Micro, nonché dai rivenditori autorizzati Mediaworld, Amazon.it, E-Price, Comet, Ires, Euronics Dimo, Iperal, Co.pre, DG Group – Domex, Euronics, Expert, Trony, Expert SME, sopravvive alla caduta sul cemento dopo essere stato maneggiato da un goffo gruppo di zombie. E funziona senza problemi anche quando entra in contatto con liquidi sconosciuti grazie al suo involucro protettivo, all’impermeabilità IP68 e alle sua capacità di resistere a cadute da 1,8 m.