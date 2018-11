EcoStruxure IT for Partners sbarca in Europa

La piattaforma aperta, basata su cloud e multi-cliente di Schneider Electric è pensata per fornitori IT specializzati in ambito data center

Schneider Electric ha lanciato in Europa EcoStruxure IT for Partners, che offre ai fornitori di soluzioni IT strumenti per creare nuove fonti di ricavo continuative proponendo servizi di gestione per infrastrutture data center, IT distribuito ed edge.

Nello specifico, EcoStruxure IT for Partners permette ai clienti di affidare in outsourcing in modo sicuro attività di monitoraggio, manutenzione e altri servizi che supportano la disponibilità delle infrastrutture critiche e di device IT ai loro fornitori.

In tal senso, EcoStruxure IT for Partners offre una piattaforma aperta, basata su cloud e multi-cliente, sviluppata per i fornitori di soluzioni IT specializzati in ambito data center e infrastrutture IT distribuite.

Si tratta di una piattaforma sicura, abilitata dalle funzionalità di analytics predittive proprie di EcoStruxure, che ospiterà applicazioni e strumenti che permetteranno ai partner di canale di creare nuove offerte di servizio e nuovi modelli di business.

Perché scegliere soluzioni di gestione cloud-based

Scegliere soluzioni di gestione basate su cloud porta numerosi vantaggi, quali la possibilità di conservare grandi quantità di dati in un solo luogo, poter monitorare e gestire tutta l’infrastruttura da un solo device o da una sola sede e poter sfruttare le opportunità che nascono dall’analisi dei big data.

Servendosi di tutto questo nel modo giusto, si può migliorare il modo in cui device IT, apparecchiature del data center e infrastrutture sono monitorate e gestite e disporre di un livello di informazione più approfondito, così da poter ottimizzare l’utilizzo delle apparecchiature ed allungarne il ciclo di vita.

Monitoraggio da remoto con EcoStruxure IT Expert

La prima applicazione per EcoStruxure IT resa disponibile da oggi è un’applicazione cloud based di monitoraggio che si chiama EcoStruxure IT Expert. Permette ai fornitori di soluzioni IT di offrire un servizio di monitoraggio da remoto alimentato con dati in tempo reale e in grado di proporre proattivamente indicazioni, riducendo il tempo necessario a risolvere eventuali problemi e aumentando la disponibilità dei sistemi. Sfruttando i big data e strumenti di benchmark intelligenti a tutti i livelli – dagli ambienti IT distribuiti fino al data center – EcoStruxure IT Expert è un modo più rapido e semplice di fornire i servizi e il supporto necessari ai clienti, che dipendono sempre più dalle loro infrastrutture IT critiche per il successo della loro attività.

In tal senso, EcoStruxure IT Expert permette ai fornitori di servizi IT di ampliare la loro offerta di servizio includendo anche l’alimentazione e il condizionamento. I partner possono rivendere questa offerta Software as a Service di semplice implementazione anche a clienti che non hanno un contratto di servizio, ottenendo nuove fonti di ricavo ricorrente.

Il tutto avendo visibilità completa dell’infrastruttura del cliente anche in termini di visione completa di allarmi, inventario, raccomandazioni di risoluzione problemi, affiancate anche da capacità di analytics e strumenti di benchmark.

La piattaforma software EcoStruxure IT è attualmente disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e francese. Altre lingue saranno disponibili nei prossimi trimestri.

Programmi e supporto per i fornitori di soluzioni IT

Per aiutare i solution provider a massimizzare il loro successo utilizzando questa piattaforma e le sue applicazioni, Schneider Electric mette a disposizione un team dedicato al Partner Success Management. Inoltre anche nel programma di canale APC è in fase di lancio una nuova certificazione Edge, con vantaggi quali formazione online, sconti, tool e configuratori, programmi di generazione di lead e domanda.

I partner che vogliono arricchire la loro offerta di servizi con ulteriori capacità di supporto e competenze possono rivolgersi ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette, alla struttura di servizio Schneider Electric, attraverso i servizi EcoStruxure Asset Advisor per la continuità dell’alimentazione elettrica e per il cooling: avranno così accesso ad oltre 7.000 esperti sul campo, disponibili in tutto il mondo.

I fornitori di soluzioni IT possono ottenere una prova gratuita, valida per 30 giorni di EcoStruxure IT for Partners, richiedendola QUI.

Se invece vuoi partecipare al webinar gratuito organizzato da Schneider per scoprire come si amplia il ruolo dei partner IT nella gestione degli assi connessi iscriviti a questo link (webinar). L'appuntamento è per il 6 novembre alle 11.30.