Telecamere VariCam di Panasonic per le riprese di Crazy & Rich

Le telecamere cinematografiche VariCam Pure scelte per le riprese della commedia romantico-drammatica in cima alle classifiche mondiali

Al primo posto nei botteghini statunitensi, la commedia romantico-drammatica Crazy & Rich girata dalla cineasta Vanja Černjul per Warner Bros è uscita nel Regno Unito lo scorso 14 settembre e ha già incassato più di 150 milioni di dollari.

Diretto da Jon M. Chu e prodotto da Tim Coddington, Crazy & Rich è stato girato con telecamere cinematografiche VariCam Pure, scelte per la qualità delle immagini offerta dal sensore 4K S35 e per il tipico design robusto.

Il film, il prodotto a Hollywood a portare in scena attori asiatici in ruoli da protagonisti dal 1993, quando uscì il film di Wayne Wang “Il circolo della fortuna e della felicità”, è stato girato in 38 località in tutta l’Asia in soli 42 giorni. Di conseguenza tanto il cast quanto gli operatori hanno dovuto lavorare notevolmente sotto pressione per rispettare le rigorose scadenze imposte dalla produzione.

In cerca di qualità e versatilità

Cernjul, che aveva già lavorato con la VariCam 35 per un precedente progetto cinematografico, ha sottolineato la possibilità di riuscire a combinare diverse impostazioni ISO anche durante una singola scena senza dover più dipendere dai livelli di luce fornita da sorgenti estemporanee.

Come riferito in una nota ufficiale: «Sapevo che la VariCam sarebbe stata lo strumento giusto per affrontare le sfide di Crazy & Rich, grazie alla sua versatilità e robustezza, in particolare in combinazione con il registratore Codex VRAW2 per la VariCam Pure».