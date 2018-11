OKI Europe: l’accoppiata retail-labelling a Viscom 2018 è da record

La tre giorni di Rho Fiera Milano ha confermato e forse superato le aspettative del player giapponese

A Viscom 2018 OKI Europe ha registrato buoni riscontri sia in termini di presenze allo stand che di prospect.

Lo spazio espositivo di OKI ha riservato ai visitatori una sapiente combinazione tra eventi live, attrazioni e consulenza, in grado di esaltare le capacità realizzative delle soluzioni di stampa OKI. Sullo sfondo, naturalmente, si sottolinea la presenza dell’intero portfolio del costruttore giapponese.

La storia di successo testimoniata dal birrificio artigianale ZION ha attratto e ispirato il pubblico, che ha potuto condividere e toccare con mano la varietà delle applicazioni realizzate dall’azienda calabrese con i dispositivi OKI.

Gli eventi live hanno poi dimostrato le potenzialità delle stampanti OKI serie C800 e dei MFP della serie MC800, evidenziandone l’accessibilità, la versatilità e la facilità d’uso, oltre all’ingombro minimo e alla capacità di realizzare microtirature just-in-time. Tutte caratteristiche chiave per chi opera nel retail.

I visitatori hanno potuto assistere anche al debutto di OKI Augmented Reality (AR) Showroom, la prima app che utilizza la realtà aumentata per aiutare i retailer a sfruttare il potenziale della stampa in-store per favorire il coinvolgimento dei clienti e aumentare il valore del loro carrello. Attualmente disponibile per iOS, la coinvolgente combinazione tra stampa digitale e realtà aumentata, consente di sperimentare l’impattante effetto di una nuova interpretazione dei tradizionali canoni della comunicazione visiva all’interno del negozio.

Non è, inoltre, mancata la possibilità di immergersi anche in un’esperienza di realtà virtuale all’interno di uno spazio ideale, allestito con l’intera gamma di prodotti per il retail realizzati con tecnologie OKI.

Sempre in tema di debutti, Viscom 2018 è stato teatro anche dell’esordio ufficiale sul mercato delle nuove stampanti narrow format a colori per il labelling, le Serie Pro 1040 e 1050, per le quali si sono aperte le possibilità di prenotazione.

Grande l’interesse da parte del pubblico italiano anche per queste soluzioni, che si propongono come vero e proprio trendsetter sul mercato.

Pro1040 stampa in CMYK, mentre Pro1050 aggiunge il bianco (CMYK+W). Grazie alla possibilità di utilizzare il toner bianco, gli utenti usufruiscono dell'ulteriore vantaggio di stampare su supporti trasparenti o colorati con risultati di stampa brillanti e vividi. Queste soluzioni, basate su tecnologia OKI toner LED consentono una risoluzione di 1.200 dpi e si rivolgono a stampatori, tipografie ma anche al crescente numero di aziende che hanno bisogno di realizzare in-house piccole e micro tirature di etichette di elevata qualità.

Allo stand OKI, gli operatori della comunicazione visiva hanno, inoltre, potuto scoprire le soluzioni dedicate ai professionisti delle graphic arts, destinate a Light Production e Wide Format.

Il segmento Light Production si è concentrato sulle soluzioni Pro. Pro9541 e Pro9542, stampanti Digital LED SRA3 a cinque colori, per l’occasione abbinate all’innovativo Sistema di Stampa di Buste per la Serie Pro9000, lanciato recentemente e ideato per rendere ancora più redditizia la stampa di piccoli lotti di buste di alta qualità, anche colorate. Grande interesse anche per Pro6410 NeonColor, stampante A4 con toner neon e per la recente Pro8432WT, dispositivo per stampa A3 con toner bianco. I visitatori hanno apprezzato la pionieristica tecnologia CMYK+1 di OKI, dotata di toner bianco con una coprenza assoluta e neon che consentono la stampa di colori estremamente vividi e vibranti. Le tecnologie Pro realizzano una vastità di applicazioni originali, su un’ampia gamma di supporti: dagli accessori moda e abbigliamento (grazie alla stampa transfer) alla segnaletica interna ed esterna, passando per la prototipazione.

Nell’ambito Wide Format l’attenzione si è concentrata sulla versatile ColorPainter E-64s, con luce di stampa di 160 cm. ColorPainter E-64s è dotata di 6 canali colore (CMYK, Lc, Lm) e abbina alta risoluzione (leggibilità dei caratteri fino a 2 punti) a un range impressionante di applicazioni, su materiali come backlit, tessuto tecnico, carta da parati, mesh, PVC, banner, vinile e altri tipi di supporto.

La stampante utilizza inchiostri OKI eco-solvent SX ad alta pigmentazione che consentono un ampio gamut, con colori estremamente vividi, intensi e duraturi anche nelle applicazioni per esterni.