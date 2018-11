Un nuovo Business Demo Center inaugurato da Epson Italia

A Cinisello Balsamo un nuovo spazio moderno e funzionale dove far toccare con mano soluzioni business integrate in ambienti di lavoro reali

Con l’obiettivo di realizzare uno strumento strategico a disposizione di partner e clienti creando un luogo in cui conoscere e sperimentare le soluzioni Epson calate in ambienti reali di utilizzo e dove incontrarsi, fare networking e costruire progetti tecnologici condivisi, Epson Italia ha inaugurato un nuovo Epson Business Demo Center a Cinisello Balsamo.

Situato nella sede di Epson, lo spazio totalmente ristrutturato e riorganizzato, è focalizzato su proposte business e professionali presentate in aree di lavoro pensate per valorizzare i prodotti integrati con software e applicativi di terze parti.

Come riferito in una nota ufficiale da Massimo Pizzocri, amministratore delegato di Epson Italia: «Abbiamo voluto creare uno spazio da condividere con i nostri partner. Uno spazio pensato per ospitare i rivenditori con i loro clienti, per permettere loro di presentare soluzioni diverse, innovative, capaci di fare la differenza, per far crescere le idee e il business».

Al suo interno i prodotti Epson non sono più semplicemente esposti, ma calati in contesti reali come potrebbe succedere in un vero ufficio o in un vero negozio. Non a caso, nel nuovo demo center, clienti e partner possono trovare tutta l’offerta business e professionale di Epson: dalle soluzioni di stampa alla videoproiezione, fino all’home living e al retail.

Un nuovo approccio, più integrato, al business

Nella realizzazione del nuovo Business Demo Center, Epson è stata supportata da importanti partner tecnologici, a testimoniare come i singoli prodotti possano essere integrati e valorizzati da parte di system integrator con prodotti innovativi e applicativi esistenti o customizzati.

La parte generale è stata curata da Project Milano che ha realizzato infrastruttura data center modulare e cablaggio strutturato e da Zebra Mapping per le installazioni multimediali immersive. Le aree di videoproiezione sono state realizzate grazie all’apporto di Screenline (schermi per proiezione), Techlit (pellicole LCD) Smit Visual (lavagne Chameleon per area education), Prase Media Technologies (soluzioni videoconferenze), Exhibo Communication Systems (sistemi di diffusione audio), EduGroup Distribuzione (arredi area education) e Unica (arredi area Home Cinema), Filmolux e Neschen (supporti per l’Interior Decoration).

Infine, il parco stampanti e i flussi documentali sono gestiti con software Nuance distribuito da Oberon, YSoft SafeQ distribuito da MDS Consultancy, PaperCutMF distribuito da Glocal Value e Genius Bytes.

Sette aree tematiche in tutto

Le aree approntate comprendono:

Area Corporate – in un tipico ambiente di ufficio, dove particolare importanza è data alla gamma WorkForce Pro, soluzione di stampa eco-sostenibile, perfettamente integrata con software di gestione del parco stampanti e dei flussi di lavoro.

Area Graphic Lab – laboratorio fotografico in cui sono protagoniste le soluzioni sviluppate per chi opera nel campo della comunicazione creativa, della fotografia professionale/commerciale e delle prove colore. Qui sono presenti stampanti della serie SureColor SC-P, laboratori digitali SureLab per la stampa di foto, scanner e videoproiettori.

Aree Retail e Hospitality – qui il focus è sulla trasmissione elettronica dei corrispettivi, sulle installazioni multimediali immersive, sulla stampa on-demand di etichette.

Area Education – l’impatto visivo di un’area di proiezione larga 4 m e alta 1,60 m, resa interattiva dai videoproiettori Epson, offre importanti vantaggi in termini di coinvolgimento degli studenti, dalla facilità di apprendimento ad una maggiore interazione con docente e compagni. A questo essenziale strumento didattico, si aggiungono soluzioni di stampa e supporti visivi per il laboratorio.

Meeting Room – offre una proiezione tradizionale con un sistema di video conference e una stampante a supporto, oltre a un’applicazione di Interactive Wall, realizzata su una pellicola on/off, che capta i movimenti delle persone attivando scenari interattivi.

Huddle Room – uno spazio di incontro informale con una soluzione wireless per videoconferenza interattiva con una stampante a supporto.

Area Home Living – qui è stato ricostruito il salotto di casa con soluzioni di Home Cinema di fascia alta e di Home Entertainment. Un’applicazione di Realtà Aumentata realizzata con gli smartglass Moverio fornisce maggiori informazioni sui prodotti esposti.

Per richiesta info e prenotazioni: demo_center@epson.it